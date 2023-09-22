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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 33 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

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وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية بالنوبارية ووادى النطرون أسفرت عن ضبط :

33 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداولة بالأسواق تم تجميعه لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و 545 كجم مغذيات زراعية و 526 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و 550 عبوة مياة غازية وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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