تموين البحيرة: ضبط 33 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية بالنوبارية ووادى النطرون أسفرت عن ضبط :

33 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداولة بالأسواق تم تجميعه لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و 545 كجم مغذيات زراعية و 526 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و 550 عبوة مياة غازية وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.