عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 27 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

txt

العثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى بالبحيرة

txt

الكشف على 1057 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية أم صابر بالبحيرة

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية. 

وفي مدينة النوبارية، تم ضبط تاجر تموينى لتجميعه 6 ماكينات صرف سلع تموينية وضبط كميات كبيرة من السلع التموينية تم تجميعها داخل مخزن لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وفي حملة مماثلة بمركز رشيد، تم ضبط27 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و20 علبة سجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبمركزى كوم حمادة ودمنهور، تم ضبط 10 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، ومخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وآخر لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة ارباح غير مشروعة إستهلاك الآدمى الرقابة التموينية الحملات الرقابية السوق السوداء المصانع الغير مرخصة حملات تموينيه خبز ناقص الوزن سجائر مجهولة المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

ترشيحاتنا

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

سعر أغلى سيارات BMW في مصر

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. والأرصاد تزف بشرى سارة|أخبار التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ