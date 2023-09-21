تموين البحيرة: ضبط 27 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية.

وفي مدينة النوبارية، تم ضبط تاجر تموينى لتجميعه 6 ماكينات صرف سلع تموينية وضبط كميات كبيرة من السلع التموينية تم تجميعها داخل مخزن لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وفي حملة مماثلة بمركز رشيد، تم ضبط27 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و20 علبة سجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبمركزى كوم حمادة ودمنهور، تم ضبط 10 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، ومخبز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وآخر لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.