الكشف على 1057 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية أم صابر بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية أم صابر بالتحرير خلال يومي الإثنين والثلاثاء 18 و19/9 ، تم خلالها الكشف على 1057 مواطنًا بالمجان من خلال 9 عيادات طبية .

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 243 - عيادتي الأطفال 298 - الجراحة 142 - النساء 82 - تنظيم الأسرة 23- العظام 175 - الأسنان 29 ).

كما تواجد بالقافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كم تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.