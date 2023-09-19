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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ 290 مواطنا خلال قافلتين بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنظيم قافلة سكانية بمركز شباب قرية زاوية غزال بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها الكشف على 123 حالة بمختلف التخصصات نساء وتوليد وأمراض الكلى والأمراض السرطانية و الضغط والسكر.

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كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 300 أغنام ضد الطفيليات الداخلية وتم رش 100 أبقار وجاموس، إضافة إلى توزيع 70 أسطوانة غاز بسعر المستودع على أهالى القرية.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقريتي البرج وأباظة القبلية بدفشو بمركز كفر الدوار تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 170 حالة ( 80 باطنة -  15 أطفال- 15 عظام - 20 جلدية - 40 أسنان).

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