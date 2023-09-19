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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 60 مليون جنيه.. افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير في البحيرة

وزيرة الثقافة ونائب
وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة

استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بقصر ثقافة أبو المطامير الدكتورة  نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة.

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 وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة
 وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة
 وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة

و تأتي الزيارة في إطار إفتتاح قصر ثقافة أبو المطامير وبالتزامن مع إحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى الذى يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر ذكرى إنتصار اهالى رشيد  البواسل على حملة فريزر.

 

حيث قامت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة و الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بافتتاح وتفقد قصر ثقافة أبو المطامير المقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه و المكون من 3 أدوار ومسرح يتسع لـ 350 كرسيا وقاعات للمرأة، قاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، قاعة متعددة الأغراض، قاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع 25 فردا.


 
هذا وقد رحبت نائب محافظ البحيرة بوزيرة الثقافة مؤكدة أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والإرتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات.

 

كما تقدمت بخالص التهنئة لشعب البحيرة بمناسبة العيد القومى للمحافظة الذى ظهر فيه معدن شعب البحيرة الأصيل واجتمعت فيه قيم الشجاعة والبطولة والوطنية للشعب المصرى.

 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة ولأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله إتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا من إنجازات فى شتى القطاعات. 

 

مشيرة إلى أن قصر ثقافة أبو المطامير يعد من أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي المحافظة ليضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ودار أوبرا دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.

 

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أهمية دور الثقافة والفنون عبر الحضارات فهي خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير بين الثقافات لتتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

 

 وأضافت الدكتورة/ نهال بلبع أن محافظة البحيرة قدمت لمصر علماء وأدباء ومفكرين وفنانين ومثقفين  فى شتى المجالات وستظل تقدم شبابها الواعد لإستكمال مسيرة التنمية والعمل والبناء والتى تبدأ بتنمية الفكر والعقل والوجدان.

 

 وفى كلمتها أكدت د/ نيفين الكيلاني أن افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير يُمثل مركز إشعاع ثقافي متكامل يستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

 

مشيرة إلى أن  افتتاح قصر الثقافة يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية للمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع .

 

كما تابعت نائب محافظ البحيرة ووزيرة الثقافة وجميع الحضور الاحتفالية التي تم تنظيمها على مسرح قصر الثقافة الذي أطلق عليه مسرح الفنان محمود الجندي  تقديرا لإنجازاته الفنية لشعب المصرى بصفة عامة وللبحيرة بصفة خاصة.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلما تسجيليا حول مشروعات وانجازات محافظة البحيرة و آخر عن مراحل تطوير قصر ثقافة أبو المطامير.

 حضر الإفتتاح والإحتفالية: اللواء محمد عيسى عماررئيس مركز ومدينة أبو المطامير وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بالمحافظة  .

البحيرة الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الكيلاني وزيرة الثقافة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروعات الخدمة الوطنية

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