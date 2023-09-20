تموين البحيرة: ضبط 140 أسطوانة غاز و 572 كجم عسل مجهول المصدر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :

ضبط 9 مخابز، في مركز ايتاى البارود لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 6 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.



وفى مركز أبو حمص تم ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وفي مركزى بكوم حمادة وشبراخيت تم ضبط 140 أسطوانة غاز داخل مصنع طوب تستخدم فى غير الغرض المخصص لها و 572 كجم عسل مجهول المصدر و3550 علبة سجائر قبل البيع بالسوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.