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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 140 أسطوانة غاز و 572 كجم عسل مجهول المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف  مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :

ضبط 9 مخابز، في مركز ايتاى البارود لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 6 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.


وفى مركز أبو حمص تم ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وفي مركزى بكوم حمادة وشبراخيت تم ضبط 140 أسطوانة غاز داخل مصنع طوب تستخدم فى غير الغرض المخصص لها و 572 كجم عسل مجهول المصدر و3550 علبة سجائر قبل البيع بالسوق السوداء. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية المصانع الغير مرخصة حملات تموينيه خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات خدمات طبية عسل مجهول المصدر مديرية التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية الطب البيطري نائب محافظ البحيرة

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