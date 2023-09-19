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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 826 حالة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

 أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

 

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قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات اشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق  أسفرت عن رفع 826 حالة اشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 608 حالة بدمنهور، 117 حالة بوادي النطرون، 66 حالة بأبوحمص، 35 حالة بشبراخيت كما تم تحرير 10 محاضر اشغال طريق مخالف .

وأكدت  نائب محافظ البحيرة على ضرورة  تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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