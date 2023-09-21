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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى بالبحيرة

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب بالبحيرة

في ظروف غامضة.. عثر أهالي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة  على جثة شاب مصاب بطلق ناري بمقابر القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. 

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كان قد ورد بلاغ لمديرية مباحث البحيرة من مباحث مركز كوم حمادة بالعثور على جثة شاب بمقابر كوم حمادة.  

و على الفور انتقل ضباط مباحث مركز كوم حمادة، وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "علاء . م" ٢١سنة ، مصاب بطلق ناري ومقيم بذات المركز و يعمل محصل بإحدي الشركات .

تم إيداع جثة الشاب مشرحة مستشفى كوم حمادة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من التحقيقات، وتمتحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحةوالطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

البحيرة العثور على جثة الطب الشرعى ضباط مباحث في ظروف غامضة مركز كوم حمادة مستشفى كوم حمادة مصاب بطلق ناري

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