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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 10 معابر مخالفة وغير قانونية على السكة الحديد بالبحيرة

غلق المعابر المخالفة
غلق المعابر المخالفة بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 10 معابر عشوائية ومخالفة على خط السكة الحديد الاتحاد/ القباري بنطاق الوحدة المحلية بدست الأشراف وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

هذا وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما  يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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