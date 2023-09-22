الكشف على 1251 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة برئاسة هاني جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عمر شاهين بالتحرير على مدار يومين ، تم خلالها الكشف على 1251مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 10 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 307 - عيادتي الأطفال 259 - الجراحة 155 - النساء 88 - تنظيم الأسرة 12 - العظام 215 - الأسنان 106- انف وأذن 109).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.