تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

تعرضت الفنانة آيتن عامر لوعكية صحية خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد ان أعلنت عن إصابتها بفيروس من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت آيتن عامر : عيانة وبموت تقريبا ودرجة حرارتي 39 ونص، والدكتور شخص الحالة أنها نزلة برد حادة مش كورونا ، وطالعة أحذركم من فيروس منتشر جدا وسريع الإنتشار في الفترة الحالية".

وأضافت : ”الدور ده انا خدته أنا وولادى والدكتور قال أنفلونزا حادة ولازم تنعزلوا ، كنت في عيد ميلاد لأصحاب بنتي وعرفت أن عيد الميلاد كله اتضرب".

وقالت : "أنا عندي حساسية من السلفا، وقبل كدة خدت دواء غلط كان فيه سلفا، وكنت هموت".

واختتمت: "مهم جدا أننا نعمل اختبار للمضاد الحيوي قبل ما ناخده، لأن فيه ناس بيبقى عندها حساسية من حاجات معينة".

يذكر أن آيتن عامر تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم «عنب»، بجانب نور قدري، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، تونيماهر، إخراج أحمد نور، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.



وعرض لآيتن مؤخرا فيلم مندوب مبيعات، الذي شارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، إسلام إبراهيم، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، وائل العوني، أيمن قنديل، منى فاروق، لمياء كرم، ومن تأليف وإخراج حامد صالح.