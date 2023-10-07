بحضور هالة سرحان.. محمد رمضان يشعل حفل أسوان بـ"جيشنا صعب محدش يقدر عليه"

استقبل جمهور مدينة أسوان، مساء أمس، حفل غنائي ضخم قدمه الفنان محمد رمضان، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد ، بعدما شهد حضور جماهيري ضخم .

وقدم محمد رمضان عدد من الاغاني التى اشعلت حماس الجمهور ، ومنها نمبر وان وثابت ، وغيرها من الاغاني الشهيرة .

الحفل الذى قدمه محمد رمضان حمل أسم "وطن واحد" بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر، وشارك فيه فرقة بلاك تيما وعيسى وأسود على أرض الاستاد الرياضى.

وحرص محمد رمضان خلال الحفل على تقديم التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وفي نهاية الحفل أهدى الفنان محمد رمضان أغنية «جيشنا صعب ماحدش يقدر عليه»،الى الحاضرين .

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإضافة الى الإعلامية هالة سرحان والفنان إيهاب فهمي .

وخلال الحفل مازح الفنان محمد رمضان مهندس الصوت القائم علي الحفل قائلاً له : انت بتعاندني ، ثم عاد وقال : مهندس الصوت العظيم .

تكريم محمد رمضان :



على جانب آخر، تم تكريم محمد رمضان في أكثر من مهرجان فني خلال الفترة السابقة، منهم تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 14، وكذلك تكريمه في حفل موريكس دول في لبنان، كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.

أعمال محمد رمضان:



وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وشارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي