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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالشماريخ .. حمو بيكا يحتفل بعيد زواجه

صدى البلد

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد زواجه الثالث على زوجته شمس، وذلك بحضور عدد من الاهل والاصدقاء . 

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وكان قد كشف الفنان أكرم حسني عن انتهاء خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا والذي كان بسبب اغنيه بالباقي لبان.
وقال اكرم حسني في تصريح لقناة العربية :" خلافي مع حمو بيكا انتهي و لم ارفع دعوى قضائيه لانني وجدته طيب وعلى نياته".
أكرم حسني وحمو بيكا

وكان قد كشف أكرم حسنى تفاصيل خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا وأنه رفع دعوة قضائية على حمو بيكا لسرقة أغنية " بالباقى لبان"، وتواصل مع الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية السابق لإثبات الحالة وأنه ترك الموضوع للقضاء .

 

وأوضح أنه ليس ضد حمو بيكا وأضاف :" أنا مش ضد حمو بيكا ومش ضد أى حد من مطربى المهرجانات طول ما هو بيقدم نوعية فن ممكن يبقى مختلف عننا بس ملتزم بآداب المهنة إنى مقولش لفظ خارج لأن ابنى وبنتى هيسمعوه".

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