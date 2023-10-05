عزلوني.. آيتن عامر تحذر متابعيها عبر الفيسبوك بعد إصابتها بفيروس |تفاصيل

أعلنت الفنانة أيتن عامر عن إصابتها بفيروس من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت آيتن عامر : ”عايزة أحذركوا من الفيروس المنتشر الأيام دى ، أنا من امبارح عيانة ودرجة حرارتي عالية والدكتور علق لي محاليل وشخصني نزلة برد حادة وفيروس خطير وسريع الانتشار”.

وأضافت: ”الدور ده انا خدته أنا وولادى والدكتور قال أنفلونزا حادة ولازم تنعزلوا “.

وطرحت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان اكشف عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت آيتن عامر، البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليه قائلة: «تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة اكشف على قناة يوتيوب، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب».

يذكر أن آيتن عامر تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم «عنب»، بجانب نور قدري، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، تونيماهر، إخراج أحمد نور، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.

وعرض لآيتن مؤخرا فيلم مندوب مبيعات، الذي شارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، إسلام إبراهيم، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، وائل العوني، أيمن قنديل، منى فاروق، لمياء كرم، ومن تأليف وإخراج حامد صالح.