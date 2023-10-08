عاود الانخفاض.. تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-3202 في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهدت ارتفاع خلال اليوميين الماضيين.
وانخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 10 جنيهات للجرام على الرغم من استقرار السعر عالميا اليوم.
سعر الذهب عالميا
وسجّل سعر الذهب اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023 في البورصة العالمية، 1832 دولارا للاوقية.
وأنهى الذهب في البورصة العالمية تداولات على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكنه استطاع أن يغلق جلسة الجمعة على ارتفاع لينهي أطول سلسلة من انخفاض سعر الذهب منذ 7 سنوات حيث انخفض الذهب لـ 9 جلسات متتالية.
وسجّل سعر الذهب عيار 18 نحو بيع 1,860 شراء 1,869
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,480 شراء 2,491
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,273 شراء 2,284
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,170 شراء 2,180
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,860 شراء 1,869
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,447 شراء 1,453
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,240 شراء 1,246
|الاونصة
|بيع 77,128 شراء 77,483
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,360 شراء 17,440
|الكيلو
|بيع 2,480,000 شراء 2,491,429
توقعات أسعار الذهب
نجحت منطقة الدعم 1815 – 1808 دولار للأونصة في دفع سعر الذهب إلى الارتفاع لأعلى ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1830 دولار للأونصة وهو ما يعد إشارة إيجابية لارتفاع الذهب بهدف تصحيح الهبوط الحاد الذي استمر 9 جلسات متتالية تسبب معه في حدوث تشبع كبير في البيع على المؤشرات الفنية.
مستهدف الصعود الآن عند المنطقة المحورية 1850 - 1860 دولار للأونصة وفي حالة اختراق المنطقة بشكل ناجح يفتح الباب للمستوى 1880 دولار للأونصة ومن بعده المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.