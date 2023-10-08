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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عاود الانخفاض.. تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-3202 في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهدت ارتفاع خلال اليوميين الماضيين.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 10 جنيهات للجرام على الرغم من استقرار السعر عالميا اليوم.

سعر الذهب عالميا

وسجّل سعر الذهب اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023 في البورصة العالمية، 1832 دولارا للاوقية.

وأنهى الذهب في البورصة العالمية تداولات على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكنه استطاع أن يغلق جلسة الجمعة على ارتفاع لينهي أطول سلسلة من انخفاض سعر الذهب منذ 7 سنوات حيث انخفض الذهب لـ 9 جلسات متتالية.

 وسجّل سعر الذهب عيار 18 نحو بيع 1,860 شراء 1,869

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سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد”  سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,480 شراء 2,491
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,273 شراء 2,284
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,170 شراء 2,180
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,860 شراء 1,869
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,447 شراء 1,453
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,240 شراء 1,246
الاونصةبيع 77,128 شراء 77,483
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,360 شراء 17,440
الكيلوبيع 2,480,000 شراء 2,491,429

توقعات أسعار الذهب 

نجحت منطقة الدعم 1815 – 1808 دولار للأونصة في دفع سعر الذهب إلى الارتفاع لأعلى ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1830 دولار للأونصة وهو ما يعد إشارة إيجابية لارتفاع الذهب بهدف تصحيح الهبوط الحاد الذي استمر 9 جلسات متتالية تسبب معه في حدوث تشبع كبير في البيع على المؤشرات الفنية.

مستهدف الصعود الآن عند المنطقة المحورية 1850 - 1860 دولار للأونصة وفي حالة اختراق المنطقة بشكل ناجح يفتح الباب للمستوى 1880 دولار للأونصة ومن بعده المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.

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