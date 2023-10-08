عاود الانخفاض.. تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-3202 في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهدت ارتفاع خلال اليوميين الماضيين.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 10 جنيهات للجرام على الرغم من استقرار السعر عالميا اليوم.

سعر الذهب عالميا

وسجّل سعر الذهب اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023 في البورصة العالمية، 1832 دولارا للاوقية.

وأنهى الذهب في البورصة العالمية تداولات على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكنه استطاع أن يغلق جلسة الجمعة على ارتفاع لينهي أطول سلسلة من انخفاض سعر الذهب منذ 7 سنوات حيث انخفض الذهب لـ 9 جلسات متتالية.

وسجّل سعر الذهب عيار 18 نحو بيع 1,860 شراء 1,869

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الاحد 8-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246 الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429

توقعات أسعار الذهب

نجحت منطقة الدعم 1815 – 1808 دولار للأونصة في دفع سعر الذهب إلى الارتفاع لأعلى ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1830 دولار للأونصة وهو ما يعد إشارة إيجابية لارتفاع الذهب بهدف تصحيح الهبوط الحاد الذي استمر 9 جلسات متتالية تسبب معه في حدوث تشبع كبير في البيع على المؤشرات الفنية.

مستهدف الصعود الآن عند المنطقة المحورية 1850 - 1860 دولار للأونصة وفي حالة اختراق المنطقة بشكل ناجح يفتح الباب للمستوى 1880 دولار للأونصة ومن بعده المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.