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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عاجل | الإسكان تكشف موعد طرح 85 ألف وحدة ضمن مشروع سكن كل المصريين

صدى البلد

كشفت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن موعد طرح الإعلان السابع عشر ، لمشروع الاسكان الاجتماعى تحت عنوان "سكن كل المصريين 4" والذى يتضمن نحو 85 ألف وحدة سكنية، موضحة أنه من المقرر طرح الإعلان خلال شهرين من الآن.

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موعد طرح الإعلان السابع عشر

وأكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه من المقرر أن يتم طرح إعلان تكميلى يتضمن نحو 85 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل فى نحو 10 مدن جديدة، أبرزهم مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك للمواطنين خارج الأولوية من الإعلان السابق.

سكن كل المصريين 4

وأوضحت مى عبد الحميد، خلال لقائها مع الزميل أحمد حسن، أنه من المتوقع أن يتم طرح الوحدات الجديدة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من الان، وجارى حصر الأراضى المقرر تنفيذ الوحدات السكنية عليها.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، عن بدء إرسال رسائل نصية للمتقدمين للإعلان الأخير " سكن كل المصريين 3" خلال اسبوعين وذلك للتوجه لمكاتب البريد لسداد الأقساط ربع السنوية".
 

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