الإسكان: تنفيذ 500 مشروع تنموي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 30 مليار جنيه

في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموى (تم وجارٍ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة.



وأكد عاصم الجزار، في تصريحات بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أن هذه المشروعات تستهدف المساهمة فى تنمية سيناء ومدن القناة، من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، ويُسهل الحركة، ويربط سيناء بالوطن الأم.



وأوضح وزير الإسكان، أن المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها، تشمل، 141 مشروعا للطرق بأطوال أكثر من 1100 كم، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، و32 مشروعاً للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بتكلفة 900 مليون جنيه، وتجمعات سكنية تنموية جديدة، بتكلفة حوالى 4.2 مليار جنيه، وأكثر من 17 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومشروعات مرافق وخدمات، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، و57 مشروعا لتوصيل التيار الكهربائى، وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.17 مليار جنيه، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتكلفة 10 مليارات جنيه.



وحول تفاصيل تلك المشروعات، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تمثل الطرق شرايين التنمية التى تساهم فى الربط بين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى جميع المجالات، وتسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض معدلات الحوادث، وتتنوع الطرق التى تم تنفيذها بسيناء ومحافظات القناة بين طرق قومية، وطرق رئيسية، وطرق داخلية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1004 كم، وجارٍ تنفيذ 100.5 كم.



وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تشمل الطرق المُنفذة، محور 30 يونيو الحر "ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية" بطول 95 كم وعرض 80 متراً، الذى يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى عند الكيلو 94، ويتكون من (5 – 6 حارات مرورية في كل اتجاه) بالإضافة إلى طريقى خدمة على جانبى المحور لخدمة الكيانات العمرانية القائمة، ويضم المحور (17 كوبرى – 18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة – 500 بربخ / عداية / مروى)، ويهدف لزيادة الربط بين سيناء والدلتا مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية، ويُعد طريق النقل الرئيسي لخدمة مشروعات تنمية محور قناة السويس، واستيعاب الزيادة فى الحركة المرورية المتوقعة نتيجة تنفيذ هذه المشروعات، وربط موانئ البحر المتوسط بموانئ البحر الأحمر، وتم افتتاحه فى نوفمبر 2019.



وتشمل الطرق المنفذة أيضا، طريق القسيمة / الكونتلا / النقب، بطول 150 كم، وهو طريق رئيسى يمثل محورا عرضيا رئيسيا للتنمية فى عمق سيناء، ويربط ساحل البحر المتوسط بمحافظة شمال سيناء وساحل البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء، وجميع المحاور الطولية والمدن الرئيسية بعمق سيناء، بجانب مجموعة من الطرق الداخلية بمدن شمال وجنوب سيناء، وطرق ربط القرى بالطرق الرئيسية القائمة لتحسين جودة الطرق بمدن سيناء، وتنمية القرى وتسهيل نقل منتجاتها، وسرعة إمدادها باحتياجاتها، ومنها، طرق بمركز بئر العبد تربط القرى البدوية وقرى الصيادين على بحيرة البردويل بالطريق الدولى الساحلى، وهى (طريق تنمية قرية النجاح بمركز بئر العبد بطول 3,5 كم - طرق بقرى غرب مدينة بئر العبد (الشواط – أم عقبة ـ رابعة ــ النصر) بطول 11 كم، وإعادة تأهيل طريق قرية رابعة / ساحل البردويل بمركز بئر العبد بطول 8 كم، وطريق الكرامة / المريح بمركز بئر العبد بطول 4 كم، وطريق السادات / مرسى أغزيوان وربطه بقرى الصيادين بساحل البردويل بأطوال 15 كم، ورفع كفاءة طريق رمانة / ساحل البردويل بطول 10 كم، ومجموعة طرق تنموية بالعريش والحسنة ونخل والروضة لربط قرى وسط وشمال سيناء بالطرق الرئيسية القائمة بإجمالى أطوال 40 كم، ورفع كفاءة 5 ميادين بمدينة العريش (السادات – النصر – بنك القاهرة – الشهداء – شهداء كتيبة 103 صاعقة)، ورفع كفاءة بعض الطرق المؤدية للميادين الرئيسية بالعريش بأطوال حوالى 8.5 كم، وإنشاء ورصف وإنارة الطريق الرابط بين عمارات الإسكان الاجتماعي بقرية السبيل وحي المساعيد بمدينة العريش بطول 2 كم، وطرق بأطوال 31 كم (15 كم طرق بالحسنة والعريش بمحافظة شمال سيناء، و4 كم بالقنطرة شرق، و12 كم بالطور ودهب وأبورديس بمحافظة جنوب سيناء)، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة العريش بطول 12كم، وإنشاء ورفع كفاءة الطرق بميدان الفيروز بمدينة العريش للربط بين الميادين بشارع الفتح بطول 3.5 كم.



كما تشمل مشروعات الطرق، إنشاء ورصف وإنارة الطريق الرابط بين شارع الفاتح وشارع أسيوط (شارع الخزان) بطول 1,250 كم وعرض 20 مترا، بالعريش، والطريق الرابط بين شارع أسيوط ومنطقة إسكان ابنى بيتك / الجولف "المدرسة التجريبية"، بطول كم وعرض 16 مترا، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة شارع المركز الاستكشافي، بطول حوالى كم وعرض 9 أمتار مزدوجة بمدينة العريش، وإنشاء ورصف وإنارة شارع العشريني من شارع الخزان حتي شارع 53 بطول 2.7 كم بمدينة العريش، بجانب مجموعة طرق داخلية ورئيسية بمحافظة جنوب سيناء ضمن خطة الجهاز لتحسين جودة الطرق واستكمالها (رصف طرق داخلية بمدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين وأبوزنيمة والطور بأطوال حوالي 25 كم - رفع كفاءة طرق الفنار والمعهد الدينى والبنوك بمدينة شرم الشيخ بأطوال حوالي 7 كم - إنشاء طرق بمنطقة الجبيل وحى الأمل بمدينة الطور بطول 5 كم - توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ بطول 5 كم - إنشاء ورصف المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة دهب بأطوال 31 كم - ازدواج مدخل مدينة طور سيناء من اتجاه كمين الوادي بطول 3,5 كم - إنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة دهب (المرحلة الرابعة) بطول 4 كم)، و9 مشروعات بجنوب سيناء بتمويل من المحافظة (رصف طرق داخلية بمدينة الطور - إنشاء ورصف طرق بطول 3,5 كم بمدينة أبوزنيمة - إنشاء ورصف طرق بطول 7,5 كم بمدينة دهب - إنشاء ورصف طرق بطول 14,5 كم بمدن شرم الشيخ وسانت كاترين - إنشاء ورصف الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ - رفع كفاءة وصيانة الطرق بنبق بمدينة شرم الشيخ - إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة طور سيناء - رصف طرق داخلية بمدينة شرم الشيخ بطول 6 كم- إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة الطور بطول 4 كم).



وتضم مشروعات الطرق المنفذة، إنشاء طرق بالقنطرة شرق والقرى التابعة لها ووادى التكنولوجيا بأطوال 77 كم، وإنشاء ورصف طرق داخلية بالمدن والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة شمال سيناء بالحسنة ونخل بأطوال 9,5 كم، وازدواج طريق الكورنيش حمام موسي / بمدينة طور سيناء بطول 3,5 كم، وإنشاء ورصف طريق يربط بين مدينة طور سيناء ووادي ميعر ووادي ابوحجاب بمدينة طور سيناء بطول 25 كم، و11 كم طرق بالطور وأبو زنيمة وسانت كاترين (بتمويل من محافظة جنوب سيناء)، واستكمال المرحلة الرابعة للطرق الداخلية بدهب بطول 2.85 كم، وإنشاء 21 طريقا و2 كوبرى بمحافظات القناة بإجمالى أطوال 112 كم، ورفع كفاءة طريق أبوعطوة بمدينة الإسماعيلية بطول 7 كم، ورفع كفاءة واستكمال بعض الطرق بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية بطول 11 كم، وإنشاء ورصف طريق بقرية الشهيد خيري بطول 1.5 كم، وإنشاء ورصف طريق بعزبة الصعايدة بطول 1.2 كم بمدينة قنطرة غرب، وإنشاء ورصف طريق أبو طفلية الرابط بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية بمحازاة محور 30 يونيو بطول 6 كم، وتوسعة وإزدواج طريق الجبيل من مدخل قرية الجبيل بطور سيناء حتي محطة رفع الصرف الصحي بطول 1.5 كم، وتوسعة ورفع كفاءة ازدواج شارع الجيش بطول 10 كم (المسافة بين شارع المدينة المنورة حتي كوبري السكة الحديد في بداية طريق القاهرة /السويس) بمحافظة السويس، وإنشاء ورصف 4.5 كم طرق بالطور وأبو زنيمة وسانت كاترين (بتمويل من محافظة جنوب سيناء)، ورفع كفاءة ورصف طريق المخبز الآلي حتى تقاطع شارع الغابة وشارع العلاقمة وبعض الشوارع الجانبيه بحي السلام بطول 3.2 كم بمحافظة الإسماعيلية، ورصف شارع مصطفى كامل والحرية بطول 2,5 كم، ورفع كفاءة وإنشاء الطرق الداخلية بعزبة بكري بطول 2,5 كم، ورفع كفاءة ورصف طرق داخلية بالمستقبل "مرحله ثانية" بطول 2,5 كم، بمحافظة الإسماعيلية، ورفع كفاءة طرق داخلية بمنطقة الأعلام بالإسماعيلية بطول كم، وإنشاء ورصف وترميم طريق الشاحنات بطول 4.5 كم ببورسعيد، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة الطريق الواصل من كوبري شادر عزام حتي كوبري القوايطة ببورسعيد بطول 5.5 كم، وازدواج ورفع كفاءة طريق اللواء أحمد عبدالله بمدينة بورفؤاد بطول 3 كم، وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة وإنشاء ورصف امتداد شارع سعد زغلول بدءاً من استاد بورسعيد حتي نادي العاملين بطول 2.6 كم.



وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه جار تنفيذ مشروعات طرق بأطوال 100.5 كم، وتشمل، إنشاء ورصف طرق داخلية بمدينة بئر العبد الحسنة ونخل بأطوال 5 كم، ورفع كفاءة وإنشاء طرق بمدينة العريش بأطوال 41 كم بتمويل من محافظة شمال سيناء، ورفع كفاءة وإنشاء طرق بأطوال 9 كم بأبوزنيمة، وتأهيل ورصف ورفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء بمدن (رأس سدر – أبو زنيمة – أبو رديس) بأطوال 9 كم، وإنشاء ورفع كفاءة وتوسعة الطريق من ميدان الشهداء حتي نهاية المنطقة السكنية بطول 1,5 كم مزدوج بالإسماعيلية، وإنشاء ورصف وإنارة طريق مصر / إيران بطول 8 كم بمحافظة السويس، ورفع كفاءة ورصف طرق داخلية بمنطقة السابعة بالإسماعيلية بأطوال 6 كم، ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريق بحري وقبلي قناة الاتصال من محمد علي حتي امتداد شارع عزمي وتقاطع كوبري النصر القائم ببورسعيد خلال العام المالي الحالي بطول 3.5 كم بتمويل من محافظة بورسعيد.



وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الجهاز يعمل في 32 مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، وتهدف تلك المشروعات إلى تنمية التجمعات البدوية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى مناسب للأهالى، وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة بمدن سيناء، وتوفير فرص عمل للبدو بعد تدريبهم حيث إن أكثر من 90 % من العمالة بهذه المزارع ومنافذ البيع من أهالى التجمعات المقام فيها هذه المزارع، وتشمل أنشطة المشروع، استغلال المياه الجوفية المتوافرة في إنشاء مزارع تنموية متكاملة (مزارع سمكية مكثفة - صوب زراعية - زراعات خضراوات مكشوفة - زراعات أشجار فاكهة - زراعة النخيل - تربية ماعز وأغنام - مشاتل لإنتاج الشتلات لتغذية التجمعات - استخدام الطاقة الشمسية إذا لزم الأمر - حفر آبار)، بالإضافة الى مباني الخدمات (مدرسة 6 فصول – دار مناسبات – وحدة صحية – منافذ بيع لمنتجات المزارع – مشغل لتدريب الفتيات والمرأة)، وتم تنفيذ 28 مزرعة نموذجية بشمال وجنوب سيناء بإجمالى مساحة 1100 فدان، ومشروع إسكان أولى بالرعاية بطابا، وإنشاء منحل عسل (400 خلية) بمزرعة سدر العسل بوادى مكتب بأبورديس، وتنفيذ عمارتين سكنيتين بطابا بمشروع الأسر الأولى بالرعاية، والانتهاء من معصرة زيتون بطاقة 3 طن / اليوم بمدينة طور سيناء، وإنشاء سكن للعاملين بالتجمعات البدوية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وإنشاء (10) صوب على مسطح 10 أفدنة، ومشتل آلي، بمدينة طور سيناء، إضافة إلى قيام الجهاز بإدارة وصيانة وتشغيل وتنمية مزارع التنمية المتكاملة بالتجمعات البدوية المُنفذة، وجارٍ إنشاء مضمار للهجن بقرية الجفجافة بمركز الحسنة.



وأضاف محمود نصار، أن المشروعات السكنية بالتجمعات التنموية الجديدة تهدف إلى تعمير المناطق الواعدة بوسط وشمال وجنوب سيناء، وزيادة المساحات المعمورة بسيناء، واستصلاح وزراعة الأحوزة التنموية لهذه القرى، وتوفير فرص عمل للشباب، وجذب أبناء سيناء وشباب محافظات الدلتا للعمل والسكن فى هذه القرى، وتشمل إنشاء تجمعات سكنية بـ22 تجمعا تنمويا جديدا بسيناء بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (15 تجمعا بمحافظة شمال سيناء – 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء – 4 قري صيادين بمنطقة إغزيوان – الامتداد المستقبلي لعدد 17 تجمعا) بإجمالي 2330 بيتا بدويا، وتم الانتهاء من تنفيذ 22 تجمعا بإجمالي 1380 منزلا على الطراز البدوى بمساحة 175 م2 للمنزل إضافة للمبانى الخدمية اللازمة بكل تجمع (ديوان – مسجد – مدرسة تعليم أساسى – وحدة صحية – ساحة رياضية – مجمع محال) وتوصيل شبكات المرافق لها، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعا تنمويا لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتا بدويا إضافيا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع، بالإضافة إلى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية تم وجار تنفيذها (إسكان بدوى – إسكان اجتماعى – بديل للعشوائيات والأولى بالرعاية)، بجانب مشروعات المرافق والخدمات، لتوفير البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة المطلوبة لبناء وتشغيل المصانع، وتوصيل المرافق للتجمعات والقرى القائمة وإنشاء المبانى الخدمية بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشروعات توصيل التيار الكهربائى وإنارة القرى والتجمعات البدوية، إضافة إلى مشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وتشمل تنفيذ 14 مشروعاً، (إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان المجتمع المحلي - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالإسباعية)، ويتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





مشروعات تنموية

وقال اللواء محمود نصار: من أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، إنشاء ورصف وترميم ورفع كفاءة طريق الشاحنات بطول 4 كم ببورسعيد، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة الطريق الواصل من كوبري شادر عزام حتي كوبري القوايطة ببورسعيد بطول 5.5 كم وعرض 7 أمتار، وازدواج ورفع كفاءة طريق اللواء أحمد عبدالله بمدينة بورفؤاد بدءا من الكوبري السطحي للحرفيين ببورفؤاد حتى معدية شرق التفريعة بطول 3 كم وعرض 25 مترا، ورفع كفاءة طرق داخلية بمنطقة الأعلام بطول كم ومتوسط عرض 10 أمتار بالإسماعيلية، وإنارة طريق المعاهدة من قرية نفيشة حتي مزلقان الجريشة بطول 7 كم (مرحلة أولي) بمدينة أبوصوير، ورفع كفاءة ورصف طريق المخبز الآلي حتى تقاطع شارع الغابة وشارع العلاقمة وبعض الشوارع الجانبية بحي السلام بمدينة الإسماعيلية بطول 3.2 كم، ورفع كفاءة ورصف طرق داخلية بالمستقبل "مرحله ثانية" بمدينة الإسماعيلية بطول 2,5 كم وعرض 8 أمتار، ورصف شارع مصطفى كامل والحرية بطول 2,5 كم وعرض 10 أمتار بأبوعطوة بالإسماعيلية، ورفع كفاءة وإنشاء الطرق الداخلية بعزبة بكري بالإسماعيلية بطول 2,5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار، وإنشاء ورصف وإنارة الطريق الرابط بين شارع الفاتح وشارع اسيوط (شارع الخزان) بطول 1,250 كم وعرض 20 مترا بالعريش، وإنشاء وتطوير ميدان الفيروز ورفع كفاءة الطرق بالميدان مع ربطه بميدانى الميناء والساعة بشارع الفاتح بطول 3,4 كم بمدينة العريش، وإنشاء ورصف وإنارة الطريق الرابط بين شارع أسيوط ومنطقة اسكان ابنى بيتك / الجولف "المدرسة التجريبية" بطول كم وعرض 16 مترا بالعريش، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة شارع المركز الاستكشافي بطول حوالي كم وعرض 9 أمتار مزدوج بمدينة العريش، وإنشاء ورصف وإنارة شارع العشريني من شارع الخزان حتي شارع 53 بطول 2,7 كم وعرض 9 أمتار مزدوج بمدينة العريش، واستكمال المرحله الرابعة لأعمال الطرق الداخلية بمدينة دهب (تطوير ورفع كفاءة ازدواج طريق مبارك بطول 2,85 كم وعرض 9 أمتار لكل اتجاه)، وإنارة شارع اللواء أحمد عبدالله بدءا من الكوبري السطحي للحرفيين ببورفؤاد حتى معدية شرق التفريعة بطول 3 كم وعرض 25 مترا، وإنارة الطريق الدائري بمدينة العريش بداية من قرية زارع الخير بطول 5,5 كم في اتجاه مدينة العريش بكلا الاتجاهين، وإنشاء 15 منزلا بدويا بقرية النثيلة بالمرافق (مياه – صرف صحي – إنارة الموقع العام) بمركز نخل بشمال سيناء، وإنشاء 10 منازل بدوية بقرية التلول بمركز بئر العبد، وإنشاء 10 منازل بدوية بحير الصبيحات (موقع 1) بقرية التلول بمركز بئر العبد، وإنشاء 4 قرى الصيادين بمنطقة اغزيوان، وإنارة الطريق الواصل بين قرية السادات ومرسي اغزيوان بنطاق بئر العبد، وإزالة وإعادة إنشاء (10) عمارات بحي المساعيد بمدينة العريش، وتوصيل التيار الكهربي لبعض التجمعات بمركز ومدينة بئر العبد (تجمع السكه الحديد – تجمع الفايضة بقرية نجيلة – تجمع الشيخ – تجمع أبوعليان "قرية السادات" بمركز بئر العبد)، وتركيب 10 محولات لتدعيم التيار الكهربي بالقري المتضررة بمركز ومدينة الشيخ زويد، وإنشاء معصرة زيتون بطاقة 3 آلاف طن/يوم، بمدينة طور سيناء، وإنشاء دار مناسبات بقرية الشوحط ونجيلة بمركز ومدينة بئر العبد، وإنشاء مبنى خدمي بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وأعمال رفع منسوب مساحة 356 فدانا بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والملاصقه لبحرى الحوض السمكى، وإنشاء 10 صوب زراعية على مسطح 10 فدادين بطور سيناء، وإحلال وتجديد وحدة الشئون الاجتماعية بمدينة العريش وتطوير ورفع كفاءة وحدة الشئون الاجتماعية بالجفجافة بمركز الحسنة، ورفع كفاءة وتطوير مبنى مديرية التضامن الاجتماعي ومركز الإغاثه التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمدينة العريش، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المبني الإداري القديم بإدارة مرور شمال سيناء بمدينة العريش، وإعادة تأهيل وتطوير أعمال الكهرباء والإنارة بحي غرب المدينة (2) بمدينة العريش، وإعادة تأهيل وتطوير أعمال الكهرباء والإنارة بحي غرب المدينة (3 - 4) بمدينة العريش، وإعادة تأهيل وتطوير أعمال الكهرباء والإنارة بحي الصفا بمدينة العريش، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية حول الورش بالمنطقة الصناعية الحرفية بمدينة العريش بطول 600 متر، وتجميل وصيانة ورعاية زراعات وشبكات الري لطرق (السلام – المطار – ميدان الصداقة) بمدينة شرم الشيخ، وأعمال تنسيق الموقع للطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.



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