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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريد زهران يتقدم بأوراقه للترشح بالانتخابات الرئاسية..وتعليق قوي من أحمد موسي

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، مشيرا إلى أن فريد زهران رجل سياسي معارض على مدار تاريخه.

وأضاف خلال برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، أن فريد زهران حصل على 30 تزكية من النواب للترشح للانتخابات الرئاسية وهو شخص معارض وله حق في ذلك ويقول رأيه كما يشاء فهو ينافس على المنصب الأرفع في الدولة، مؤكدا أن المعارضة تكون على أرضية وطنية، وينتقد بعنف ولكن باحترام.

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: 'مش ممكن يكون الـ 105 ملايين مؤيديين لشخص، فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل تقدم للانتخابات بـ 30 تزكية من البرلمان'.

وقال إن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد سيعلن ترشحه غدا الإثنين للانتخابات الرئاسية، وسيكون بموكب يخرج من حزب الوفد إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بأوراقه، وسيأتي من بعده حازم عمر، على أن يكون آخر يوم للترشح للانتخابات الرئاسية يوم 14 من الشهر الجاري.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، التحية للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، على صراحته واحترامه في المعارضة، قائلا:' غير اللي بيجري وبيلف في الشوارع وعمال يشتم، لكن الدكتور فريد زهران انتقد وبيعارض باحترام'.

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