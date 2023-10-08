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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أحمد موسى ينفي ما تداول عن مقتل 6 إسرائيليين بسيناء

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تداول عن مقتل ٦ اسرائيليين في سيناء، عبر حسابه على تويتر. 

وكتب: "مصدر مصري مطلع ينفي ما نشر في تقارير اعلامية ونقلتها إحدى الوكالات الاجنبية وبعض القنوات عن مقتل ٦ إسرائيليين في سيناء". 

وقام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي، مما أسفر عن وفاة اثنين  من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

صرح مصدر أمني، أنه تم القبض على فرد الشرطة مطلق الرصاص بشكل عشوائي على سياح إسرائيليين بالإسكندرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

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