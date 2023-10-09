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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإجمالي 40 مليون وحدة.. جوجل تحقق مبيعات هائلة من هواتف Google Pixel

جوجل تحقق مبيعات
جوجل تحقق مبيعات هائلة من هواتف Google Pixel

حققت شركة جوجل الأمريكية مبيعات هائلة من هواتفها Google Pixel، حيث قامت بشحن ما يقرب من 40 مليون هاتف حتى الوقت الحالي وهو ما يمثل طفرة كبيرة خاصة في العام الماضي وحده. 

 

وفقًا لفرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس شركة IDC، فإن شركة جوجل قد تمكنت من شحن 37.9 مليون هاتف Google Pixel بين عامي 2016 و2023،حيث يسلط جيرونيمو الضوء على أن المبيعات كانت تنمو باستمرار بأرقام مضاعفة في السنوات الأخيرة.  

وفي حين أن هذه الأرقام قد لا تكون في نفس مستوى مبيعات شركة أبل التي تشحن أكثر من 224 مليون هاتف آيفون سنويًا، حيث أن هواتف Google Pixel ليست لاعبًا مهيمنًا في ساحة الهواتف الذكية العالمية، ولكن من ناحية أخرى فإن أداء مبيعات جوجل يتحسن بشكل ملحوظ. 

 

وضاعفت جوجل شحناتها في عام 2018 لتصل إلى ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وبحلول عام 2019، ارتفع زخم جوجل، حيث تم بيع 7.2 مليون وحدة في ذلك العام وحده.

وفي العام السابق، كانت جوجل تقترب من مبيعات إجمالية بـ 30 مليونًا، حيث باعت 27.6 مليون وحدة قبل إطلاق هواتف Pixel 7 مباشرةً.  

ومن اللافت للنظر، أن هذا يعني أن جوجل شحنت حوالي 10 ملايين هاتف Pixel على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، حيث يمثل هذا عامًا محتملاً لتحطيم الأرقام القياسية لشركة جوجل ، متجاوزًا أفضل رقم سابق وهو 7.2 مليون وحدة. 

 

 

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