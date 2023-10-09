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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير| 7 علامات خطيرة تشير لانخفاض فيتامين "ب 12" في الجسم

فيتامين ب
فيتامين ب

فيتامين ب 12، المعروف أيضًا باسم الكوبالامين، هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وتخليق الحمض النووي، وبما أن أجسامنا لا تستطيع إنتاج فيتامين ب 12 بمفردها، فيجب علينا الحصول عليه من خلال نظامنا الغذائي أو المكملات الغذائية.

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تعتبر مستويات فيتامين ب 12 التي تزيد عن 300 بيكوغرام / مل طبيعية، يعتبر مستوى فيتامين ب 12 الأقل من 200 بيكوغرام / مل ناقصًا، عندما تنخفض مستويات فيتامين ب 12 بشكل ملحوظ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة تعرف باسم نقص فيتامين ب 12، يمكن أن يكون لهذا النقص عواقب صحية خطيرة إذا ترك دون علاج.
-التعب والضعف
من أكثر العلامات المبكرة والشائعة لنقص فيتامين ب12 هو التعب والضعف، يحدث هذا لأن فيتامين ب 12 يلعب دورًا حاسمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وبدون ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، لا تتلقى الأنسجة والأعضاء إمدادات كافية من الأكسجين، مما يؤدي إلى التعب والضعف، غالبًا ما يصف الأفراد الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ب12 الشعور بالتعب والبطء ونقص الطاقة، حتى بعد النوم ليلاً كاملاً.
-التدهور المعرفي
فيتامين ب 12 ضروري للحفاظ على صحة الجهاز العصبي، بما في ذلك الدماغ، يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات فيتامين ب12 على الوظائف الإدراكية، مما يؤدي إلى صعوبات في التركيز ومشاكل في الذاكرة والتشوش الذهني، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات مزاجية، مثل الاكتئاب والتهيج، يمكن أن تؤثر هذه العاهات المعرفية على الحياة اليومية والرفاهية العامة، مما يجعل من الضروري معالجة نقص فيتامين B12 على الفور.
-التنميل والوخز
من العلامات المميزة الأخرى للانخفاض الشديد في مستويات فيتامين ب 12 هو الخدر والإحساس بالوخز، خاصة في اليدين والقدمين، تحدث هذه الحالة المعروفة باسم الاعتلال العصبي المحيطي، لأن نقص فيتامين ب12 يمكن أن يلحق الضرر بغمد المايلين الذي يحيط بالأعصاب، ونتيجة لذلك، لا تستطيع الأعصاب نقل الإشارات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى الإحساس بالوخز أو الحرقان أو التنميل، مع مرور الوقت، يمكن أن يتطور هذا إلى أعراض أكثر خطورة، مثل ضعف العضلات وصعوبة التوازن والتنسيق.
-مشاكل في الرؤية

وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى مشاكل في الرؤية، يمكن أن يحدث الاعتلال العصبي البصري، وهو حالة يتلف فيها العصب البصري، بسبب انخفاض مستويات فيتامين ب12، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها، وصعوبة تمييز الألوان، وحتى فقدان الرؤية في الحالات الشديدة، على الرغم من أنها ليست من الأعراض الشائعة، إلا أنها تؤكد أهمية معالجة نقص فيتامين ب12 على الفور لمنع المزيد من المضاعفات.
-تقرحات الفم
يمكن أن تكون الأعراض الفموية أيضًا مؤشراً على نقص فيتامين ب12، قد يعاني الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب12 من التهاب اللسان، هذا يمكن أن يجعل اللسان يبدو منتفخًا وأحمرًا ولامعًا، بالإضافة إلى ذلك، قد تتطور تقرحات الفم أو القروح، مما يسبب عدم الراحة والألم أثناء تناول الطعام أو التحدث، يمكن أن تكون هذه الأعراض الفموية من بين العلامات المبكرة لنقص فيتامين ب12.
-صعوبة في المشي ومشاكل في التوازن
مع تقدم نقص فيتامين ب12، يمكن أن يؤدي إلى أعراض عصبية، بما في ذلك صعوبة المشي ومشاكل في التوازن، يحدث هذا بسبب تلف الأعصاب التي تتحكم في حركة العضلات وتنسيقها، قد يعاني الأفراد الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين ب12 من ضعف العضلات، والتعثر، والمشية غير المستقرة، مما يجعلهم أكثر عرضة للسقوط والإصابات.
-بشرة شاحبة
يمكن أن يظهر نقص فيتامين ب 12 أيضًا في تغيرات في مظهر الجلد، يمكن أن يؤدي فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 إلى شحوب البشرة أو اصفرارها، يحدث هذا لأن خلايا الدم الحمراء المنتجة في غياب كمية كافية من فيتامين ب12 يمكن أن تكون كبيرة وهشة بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى انهيارها المبكر وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدورة الدموية، وهذا يمكن أن يعطي الجلد لونًا شاحبًا أو مصفرًا، وهي حالة تعرف باسم "فقر الدم الضخم الأرومات".
المصدر: timesofindia.

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