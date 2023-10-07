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لن تصدق|ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين د مع ممارسة التمارين الرياضية؟

ماذا يحدث للجسم
ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين د مع ممارسة التمارين الري

يعتبر فيتامين د مهم للصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية، يساعد على تنظيم ضغط الدم ويدعم جهاز المناعة، وترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، ومع ذلك، الارتباط لا يعني بالضرورة السببية، ومع ذلك، فإن الجمع بين التمارين الرياضية وجرعة فيتامين د ضروري لصحتك العامة.

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إن الحفاظ على مستويات مناسبة من فيتامين د وممارسة التمارين الرياضية كل يوم قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات، مما قد يفيد صحة القلب لأن الالتهاب المزمن يرتبط بأمراض القلب، في حين أن هناك أدلة تشير إلى وجود صلة بين نقص فيتامين د وأمراض القلب، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإقامة علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة.

 العلاقة بين مستويات فيتامين د وممارسة الرياضة وأمراض القلب…

1. ممارسة الرياضة وصحة القلب
من المعروف أن النشاط البدني المنتظم هو عامل رئيسي في تعزيز صحة القلب، فهو يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وإدارة الوزن، وتعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

2. فيتامين د وصحة القلب
ويعتقد أن فيتامين د يلعب دورًا في صحة القلب من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك آثاره المحتملة المضادة للالتهابات وتنظيم ضغط الدم، أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. الارتباطات
هناك أدلة تشير إلى أن الأفراد الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام في الهواء الطلق قد يكون لديهم مستويات أعلى من فيتامين د لأن التعرض لأشعة الشمس هو مصدر طبيعي لفيتامين د، ومع ذلك، فإن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية.

4. الفوائد المجمعة
يقول الدكتور سانجاي كومار، مدير وقسم أمراض القلب بمستشفى فورتيس إسكورتس فريد آباد: “إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د يمكن أن يكمل كل منهما الآخر في دعم صحة القلب، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق على زيادة إنتاج فيتامين د في الجلد، ولكن من الضروري عدم الإفراط في تعريض نفسك لأشعة الشمس لتجنب تلف الجلد.

5. التباين الفردي
من المهم ملاحظة أن الاستجابات الفردية لكل من التمارين الرياضية وفيتامين د يمكن أن تختلف بشكل كبير، تلعب الوراثة والنظام الغذائي ونمط الحياة وعوامل أخرى أيضًا دورًا مهمًا في خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

خرافات متعلقة باستهلاك فيتامين د:​
1. فيتامين د كعلاج معجزة: يعتقد بعض الأشخاص أن تناول جرعات عالية من فيتامين د يمكن أن يمنع أو يعالج أمراض القلب، لا يوجد دليل قاطع لدعم هذا الادعاء.

2. فيتامين د وحده يكفي: يتأثر خطر الإصابة بأمراض القلب بعدة عوامل، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة والوراثة ونمط الحياة بشكل عام، إن تناول مكملات فيتامين د ليس بديلاً عن نمط حياة صحي.

3. يحتاج الجميع إلى جرعات عالية: تناول كميات زائدة من فيتامين د يمكن أن يكون ضارًا، من المهم الحصول على الكمية المناسبة، لأن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى التسمم ومشاكل صحية.

4. فيتامين د يمنع جميع أمراض القلب: في حين أن فيتامين د قد يلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض القلب، إلا أنه ليس ضمانًا ضد جميع أنواع أمراض القلب.


يعد الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د أمرًا مهمًا للصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب، ومع ذلك، فهو ليس حلاً سحريًا للوقاية من أمراض القلب أو علاجها، يعد اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وغيرها من العادات الصحية للقلب أمرًا ضروريًا لتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالقلب.


المصدر: timesofindia

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