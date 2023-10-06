أنواع آلام الظهر وكيفية علاجها في المنزل| تفاصيل غير متوقعة

آلام الظهر يمكن أن تنشأ من مجموعة متنوعة من الأسباب، يمكن أن يكون نتيجة لإجهاد بسيط في الظهر أو التواء بسبب أمراض مزمنة أكثر خطورة، مثل عرق النسا أو التهاب المفاصل أو حتى السرطان، وكثيرا ما يتم إلقاء اللوم على العمر في آلام الظهر، وتبدأ مفاصل وعظام أسفل الظهر في التحول مع مرور الوقت، تتدهور الأقراص بشكل متكرر، وتتكسر في بعض الأحيان.

-هناك نوعان من آلام الظهر يجب الانتباه إليهما:​

ألم حاد ومزمن

مدة الانزعاج الحاد قصيرة – بضعة أيام أو أسابيع، يرجع ذلك في الغالب إلى التواء أو إجهاد ويختفي بعد مرور بعض الوقت.

ألم مزمن

الانزعاج طويل الأمد هو ألم مزمن، ويمكن أن يستمر لبضعة أشهر أو أكثر، في كثير من الأحيان لا يكون ناتجا عن إصابة.

أنواع آلام الظهر التي يمكن للمرء التعامل معها:

-​​الإجهاد البدني​

ينتج إجهاد أو التواء منطقة أسفل الظهر (أسفل الظهر) عن تمدد العضلات أو الأربطة بشكل مفرط، هذه الأنواع من الإصابات يمكن أن تحدث إذا قمت بسحب أو سحب أو رفع أشياء ثقيلة.

-التهاب الفقار

هناك نوع غير شائع من التهاب المفاصل يسمى التهاب الفقار، يؤدي إلى التهاب مزمن في الظهر والرقبة.

​​التهاب المفاصل​

نظرًا لأنه يتطور نتيجة لتآكل أنسجة الغضروف على مدار حياتك، فإن التهاب المفاصل العظمي، المعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل التنكسي، هو سبب شائع لعدم الراحة في المفاصل.

-عرق النسا​

عرق النسا هو نوع من آلام الأعصاب التي تنتقل بشكل متكرر إلى أسفل الساق من الخلف عبر الورك والساق. يمكن أن يتهيج العصب الوركي، الذي ينتقل من العمود الفقري إلى القدم على جانبي الجسم، في بعض أوضاع النوم.

على الرغم من أن عرق النسا عادة ما يؤثر على جانب واحد فقط في كل مرة، إلا أنه يمكن أن يكون ثنائيًا أيضًا، مما يؤثر على جانبي الجسم. في حوالي 80% من الحالات، يتفاقم ألم عرق النسا ويختفي من تلقاء نفسه خلال ستة أسابيع.



-السرطان​

أورام العمود الفقري والرئة والثدي والجهاز الهضمي والأورام الخبيثة في الدم هي بعض أنواع السرطان التي قد تؤدي إلى آلام الظهر. قد تنجم آلام الظهر عن سرطان الجلد غير المكتشف الذي انتقل إلى العمود الفقري.

ما الذي يجب فعله لتخفيف آلام الظهر؟

الراحة في الفراش وسيلة أساسية لعلاج آلام الظهر الحادة، من أجل منع عضلاتك من التصلب، يدرك الأطباء الآن أنه من الأفضل الراحة والنوم بشكل جيد، حتى لو كان ألم أسفل الظهر شديدًا لدرجة أنك تشعر بألم عند الجلوس أو الوقوف، فإن الراحة يمكن أن تظل علاجًا مفيدًا، حاول أن تحافظ على الراحة لمدة يومين على الأكثر، تناول الأطعمة التي يمكن أن تشفي الالتهاب مثل الطماطم وزيت الزيتون والخضروات الورقية الخضراء، وينصح أيضًا بشرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من السكر.

المصدر: timesofindia.