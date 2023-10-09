آيفون iPhone 15 أم iPhone 14 Pro.. اعرف من الأفضل ؟

بعد إعلان شركة أبل عن سلسل هواتفها الجديدة iPhone 15، يواجه راغبو الشراء حيرة كبيرة عند الاختيار بين هاتف آيفون iPhone 15 الأساسي وبين هواتف iPhone 14 Pro التي صدرت العام الماضي، وفيما يلي نعرض أهم الاختلافات بين الهاتفين.

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف iPhone 15 الأساسي يعد أفضل من طراز Pro للعام الماضي من هواتف iPhone 14 Pro ، وهذا قد يجعل بعض مستخدمي iPhone 14 Pro يشعرون بالحيرة بعض الشيء.

ويوضح الموقع بأن هاتف iPhone 15 أكثر راحة عند الحمل والاستخدام من هواتف iPhone 14 Pro، وذلك نظرا لتباين الوزن بين iPhone 15 الذي يزن 171 جرامًا وiPhone 14 Pro الذي يزن 206 جرامًا.

ويشير الموقع إلى أن هاتف iPhone 15 يلتقط صورًا أفضل بشكل ملحوظ من iPhone 14 Pro طوال الوقت تقريبًا بفضل أكبر ترقية للكاميرا من شركة أبل منذ سنوات.

ويلتقط iPhone 15 صورًا أفضل من iPhone 14 Pro في جميع الظروف تقريبًا، حيث تساعد معالجة الصور التي تمت ترقيتها من أبل ، بما في ذلك HDR 5، والجيل التالي من الوضع الرأسي، والوضع الليلي الذي تمت ترقيته، ومحرك Photonic.



كما يعد الفارق الأكبر في الكاميرا الجديدة بدقة 48 ميجابكسل في iPhone 15، والتي تلتقط صورًا بدقة 24 ميجابكسل بشكل افتراضي، مقارنة بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل في iPhone 14.

ويجعل منفذ الشحن الجديد من شركة أبل USB-C بالفعل iPhone 15 أفضل من iPhone 14 Pro، كما يجعله أفضل بالنظر إلى المستقبل.

وعلى الرغم من أن منفذ الشحن Lightning لن يكون ملاءم لشحن هواتف آيفون وأجهزة آيباد وAirPods القديمة، إلا أنه من الواضح أن شركة أبل تتجه نحو المستقبل بدون منفذ Lightning، مما يجعل iPhone 14 Pro يبدو قديمًا مقارنة بإصدارت أبل المستقبلية، مما يعني أن iPhone 15 هو الجهاز الأنسب للمستقبل الذي يمكنك الحصول عليه.