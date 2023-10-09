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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيه بأسيوط بالاستعداد القوي لأي تقلبات في الطقس

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد بجيمع أنحاء المحافظة وتفعيل غرف العمليات والتأكيد على جاهزية كافة المعدات للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 


كان محافظ أسيوط قد كلف جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس أو سقوط أمطار والمتابعة لحظة بلحظة لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها تجنبًا لحدوث أي مشكلات والتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة فضلا عن تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها".   

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وأكد اللواء عصام سعد على أهمية التنسيق بين غرفة العميات والأزمات الرئيسية بالديوان العام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية قد تحدث أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها. 
وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور معلنًا عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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