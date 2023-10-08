محافظ أسيوط يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية

موجها بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية



تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد عددًا من المدارس بمدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد .. جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم.



بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة بدر الرسمية للغات وتفقد بعض الفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الاعدادية ووجه التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح موصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته موجهاً المعلمين بشرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.



واستكمل المحافظ جولته للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني المشتركة وسط استقبال من الأطفال رافعين الاعلام مرددين النشيد الوطني للبلاد وتفقد بعض فصول المدرسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وشاهد انتظام الدراسة بها وتحاور مع الأطفال وردد النشيد الوطني معهم واستمع إلى قصيدة في حب الرسول من إحدى الطالبات في الصف الأول الابتدائي وأهداها شنطة مدرسية وبعض الإدوات الدراسية ثم شهد بعض العروض والفقرات الفنية والغنائية للطلاب موجهًا لهم الشكر على تميزهم في العروض التي قدموها كما تفقد أعمال التشجير وزراعة بعض النباتات والأشجار بالمدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة للأعمال التي تمت لخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.



وشدد اللواء عصام سعد على مسئولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.



وأكد المحافظ أن إجمالي عدد المدارس على مستوى المحافظة 3079 مدرسة وعدد التلاميذ بمختلف المراحل الدراسية بجميع الادارات التعليمية بلغ مليون و238 ألف و760 طالب وطالبة منهم 59 ألف و900 طالب بمرحلة رياض الأطفال و663 ألف و582 طالب بالمرحلة الابتدائية و284 ألف و177 طالب المرحلة الاعدادية و800 ألف و19 طالب بالمرحلة الثانوية و126 ألف و890 طالب بالتعليم الفني و22 ألف و170 طالب التعليم المجتمعي و2022 طالب بالتربية الخاصة لافتًا إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي فضلا عن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.



ومن جانبه أكد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي منها الانتهاء من صيالنة وتطوير كافة المدارس والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز ولضمان استقرار العملية التعليمية والانتهاء من تدريب عدد كبير من المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب.

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