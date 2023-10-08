عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موجها بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية

محافظ أسيوط يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية

 

بتكلفة 3 مليارات و34 مليون جنيه.. متابعة مشروعات "حياة كريمة " في أسيوط

محافظ أسيوط: فعاليات حملة 100 يوم صحة مستمرة


تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد عددًا من المدارس بمدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد .. جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم.


بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة بدر الرسمية للغات وتفقد بعض الفصول الدراسية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الاعدادية ووجه التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح موصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته موجهاً المعلمين بشرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.


واستكمل المحافظ جولته للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني المشتركة وسط استقبال من الأطفال رافعين الاعلام مرددين النشيد الوطني للبلاد وتفقد بعض فصول المدرسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وشاهد انتظام الدراسة بها وتحاور مع الأطفال وردد النشيد الوطني معهم واستمع إلى قصيدة في حب الرسول من إحدى الطالبات في الصف الأول الابتدائي وأهداها شنطة مدرسية وبعض الإدوات الدراسية ثم شهد بعض العروض والفقرات الفنية والغنائية للطلاب موجهًا لهم الشكر على تميزهم في العروض التي قدموها كما تفقد أعمال التشجير وزراعة بعض النباتات والأشجار بالمدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة للأعمال التي تمت لخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.


وشدد اللواء عصام سعد على مسئولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة بكافة مدارس المحافظة والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.


وأكد المحافظ أن إجمالي عدد المدارس على مستوى المحافظة 3079 مدرسة وعدد التلاميذ بمختلف المراحل الدراسية بجميع الادارات التعليمية بلغ مليون و238 ألف و760 طالب وطالبة منهم 59 ألف و900 طالب بمرحلة رياض الأطفال و663 ألف و582 طالب بالمرحلة الابتدائية و284 ألف و177 طالب المرحلة الاعدادية و800 ألف و19 طالب بالمرحلة الثانوية و126 ألف و890 طالب بالتعليم الفني و22 ألف و170 طالب التعليم المجتمعي و2022 طالب بالتربية الخاصة لافتًا إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي فضلا عن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.


ومن جانبه أكد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي منها الانتهاء من صيالنة وتطوير كافة المدارس والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز ولضمان استقرار العملية التعليمية والانتهاء من تدريب عدد كبير من المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب.

IMG-20231008-WA0054
IMG-20231008-WA0054
IMG-20231008-WA0045
IMG-20231008-WA0045
IMG-20231008-WA0047
IMG-20231008-WA0047
IMG-20231008-WA0046
IMG-20231008-WA0046
IMG-20231008-WA0049
IMG-20231008-WA0049
IMG-20231008-WA0050
IMG-20231008-WA0050
IMG-20231008-WA0052
IMG-20231008-WA0052
IMG-20231008-WA0040
IMG-20231008-WA0040
IMG-20231008-WA0043
IMG-20231008-WA0043
IMG-20231008-WA0039
IMG-20231008-WA0039
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط تعليم أسيوط العام الدراسي الجديد مدارس أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

البنك الأهلي يعلن قرارا ناريا بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: مشروع مسار العائلة المقدسة يحقق التنمية الشاملة ويوفر فرص عمل

أسقف أسيوط وتوابعها يحرر توكيلا لتأييد الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات

ترشيحاتنا

نتنياهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

ليبرمان: قرار القضاء على حماس شرط المشاركة بحكومة الطوارئ الإسرائيلية

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. هل هناك أحاديث ارتبطت بالهم والحزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش الأسود.. مى عمر تثير الجدل رفقة زوجها

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ