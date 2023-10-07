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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: فعاليات حملة 100 يوم صحة مستمرة

فاعليات مبادرة 100
فاعليات مبادرة 100 يوم صحة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بقرى ومراكز المحافظة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمد العمل بالحملة واستمرار إجراء عمليات جراحية للمرضى مجاناً كل يوم جمعة من كل أسبوع بمستشفيات منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات "الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد" لانهائ قوائم الانتظار وذلك ضمن حملة "100 يوم صحة" والتي تستمر فى تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة ... جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.


وناشد المحافظ جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن لوزاة الصحة والسكان " 15335" مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لنهو قوائم الانتظار في عمليات قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام وتم تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" يوم الجمعة لنهو قوائم الانتظار موجهًا الشكر لقيادات مديرية الصحة ومديرى المستشفيات والمشاركين فى الحملة على مجهوداتهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لنهو قوائم الانتظار بالمستشفيات مشيدًا بفعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تستهدف إجراء العمليات الجراحية بالمجان للمرضى بمستشفيات "منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي" وذلك كل يوم جمعة من كل أسبوع في تخصصات "الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد". 

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وأكد محافظ أسيوط ، متابعته المستمرة لفعاليات حملة "100 يوم صحة" التي تم المد بعملها لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة والوصول الى المواطنين بالعزب والنجوع مشيرا الى تفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة موجهًا رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.
من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى متابعته المستمرة لاجراء عمليات جراحية مجانية للمواطنين ضمن حملة 100 يوم صحة بمستشفيات مننفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط مؤكدا ان فعاليات الحملة مستمرة بكافة القرى والمراكز من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة واجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الانجابية.

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