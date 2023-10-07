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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم معارض "أهلاً بالمدارس" لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسؤلي التربية والتعليم بالمحافظة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على استمرار  معارض " أهلا بالمدارس " لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وفقاً لقرارات وتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة والتوسع فى فتح معارض " أهلا بالمدارس ".

 وشدد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كـ (مديريات التربية والتعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء) للتأكد من سلامة المرافق في المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية ... جاء ذلك خلال لقاءه المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وبعض مديري مديريات الخدمات بالمحافظة.

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وكلف محافظ أسيوط ، رؤساء المراكز والقرى بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية المدارس بالمراكز والقرى للعام الدراسى الجديد والإلتزام بإجراءات استلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها والإنتهاء من تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسي فضلاً عن ضرورة إزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر بالاضافة إلى تنظيم المعارض "أهلاً بالمدارس" واستمرارها خلال الفترة المقبلة لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والمكتبية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25% لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تتابع مع غرف العمليات بالمراكز سير وانتظام الدراسة بجميع الادارات التعليمية وتذليل أى معوقات قد تواجه العملية التعليمية لسرعة حلها.

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