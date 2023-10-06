محافظ أسيوط يناقش خطة زيادة الإيرادات وتنميتها وتقليل الانفاق بالوحدات المحلية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على مستوى مراكز ومدن واحياء المحافظة والجهود المبذولة لتنميتها وفقًا للقوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك وضبط آليات تحصيلها والرؤى والتصورات الهادفة إلى رفع نسبة الإيرادات وتحسين واستقرار موارد المحافظة تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ... جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من أشرف محمد مدير الشئون المالية الإدارية بالديوان العام وولاء صلاح مدير وحدة الايرادات وصندوق الخدمات بالمحافظة.



واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - خطة تحصيل الايرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات ومناقشة الجهود المبذولة لزيادة معدلات التحصيل لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر للإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحصيل المستحقات المالية المختلفة وتعظيم الإستفادة من الإيرادات وزيادتها حتى يتسنى وضع آلية عمل محددة لتنمية الموارد اللازمة للانفاق على المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير منوهًا إلى اهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين.

وتضمن اللقاء التشديد سعد على ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلا عن دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام.