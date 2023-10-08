بتكلفة 3 مليارات و34 مليون جنيه.. متابعة مشروعات "حياة كريمة " في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إنه يتابع بصفة مستمرة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزي منفلوط وديروط ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة المحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد.

استعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى مركزى منفلوط وديروط وخاصة مشروعات مجمعات خدمات المواطنين وعددها 14 مجمعا وبحث سبل تسريع وتيرة العمل وإنهاء كافة الملاحظات لتسليم المشروعات وتشغيلها بعد استكمال تأثيثها وتوصيل المرافق لها ودخولها الخدمة .

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 339 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و34 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات بنسبة تنفيذ تعدت 92 % و14 مجمعا زراعيا بنسبة تنفيذ 90 % و2 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ 85 % و137 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة بنسبة تنفيذ 100 % و40 وحدة صحية بنسبة تنفيذ تخطت ال 65 % بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 34 مركز شباب والتي تعدت ال 80 % بالإضافة إلى إنشاء عدد 18 وحدة إسعاف بنسبة تنفيذ 95 % بالإضافة لأعمال الكهرباء ما بين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 65 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 15 مشروع بنسبة تنفيذ 90 % وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروعات تتخطي 95 % .

وأكد متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.



وأوضح اللواء عصام سعد ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الان ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.