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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن موديست نجم الفريق الجديد لم يقدم حتي الآن أوراق اعتماده. 

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن موديست لم يقدم الأداء المطلوب منه حتي الآن مشددا أن طاهر محمد طاهر كان البديل الأمثل أمس لإمام عاشور علي الرغم من كونه يلعب بغير مركزه الأساسي. 

 

واضاف شوبير أن موديست مازال بحاجه لمزيد من الوقت حتي يتأقلم مع الفريق مشددا أن الجماهير غاضبه وغير مقتنعه بأداء اللاعب.

واضاف أن الاهلي قدم أداء رائع أمس أمام الاسماعيلي واستغل جميع الفرص لتحقيق الأهداف مشددا أن الاسماعيلي أيضا قدم أداء جيد رغم الهزيمه بثلاثيه.

وتابع أن بيرسي تاو وحسين الشحات قدما أداء رائع بالاضافه لمحمد الشناوي حارس المرمي 

 

 

احمد شوبير الأهلى الاسماعيلي امام عاشور حسين الشحات طاهر محمد طاهر محمد الشناوي

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