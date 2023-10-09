شادي محمد: تواجد كوكا في المنتخب يحسب لكولر.. وبيرسي تاو نجم الأهلي

أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق يحقق نتائج رائعة منذ بداية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن مارسيل كولر يقدم كل شئ صحيح مع اللاعبين وداخل غرفة الملابس.

وقال شادي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر إذاعة راديو 9090: بيرسي تاو يعد نجم النادي الأهلي في الموسم الحالي منذ بدايته، وثبات مستواه وتطوره كل مباراة يحسب له وللجهاز الفني.

وأضاف: أحمد نبيل كوكا لاعب مميز وصغير في السن وكان يحتاج الفرصة فقط، وتواجده في منتخب مصر حاليا يحسب لكولر بعد إعطائه الفرصة.