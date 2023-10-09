بالصور.. ختام مهرجان KCON في العاصمة الرياض

اختتمت النسخة الثانية من مهرجان KCON الذي تنظمه هيئة الموسيقى بالمملكة العربية السعودية ويعتبر إحدى أهم وأكبر الفعاليات الثقافية الكورية، التي تسلط الضوء على نوعيات متعددة ومتنوعة من الموسيقى والغناء والثقافة الكورية.

المهرجان شهد حضور جماهيري ضخم من محبي الفرق الكورية التي بلغ عددها 14، مع توافد لافت من الجمهور الأجنبي للعاصمة السعودية، خاصة في ظل مسار أعضاء فريق super junior صاحب الشعبية الطاغية.

وأقيمت الحفلات على مسرح "محمد عبده" في الرياض مع أجواء موسيقية رائعة مفعمة بألوان الإبداعات الثقافية الكورية.

ويجمع هذا المهرجان محبي الكيبوب والدراما الكورية والموضة الكورية للاستمتاع بعروض موسيقية رائعة وتجارب جديدة، سيقدّم مهرجان كيكون الكوري فنانين عالميين مشهورين من عالم الكيبوب وسيضم فقرات متنوعة مثل الحفلات الموسيقية وورش العمل وجلسات التوقيع والمعارض التي تعرض آخر صيحات الموضة الكورية.