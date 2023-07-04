محمد نبيل: لا يوجد هجوم على فيلم تاج.. وهذه رسالتي لتامر حسني| فيديو

يحقق إيرادات جيدة خارج مصر..

أكد الناقد الفني محمد نبيل، أنه لا يوجد هجوم على الفنان تامر حسني أو فيلمه الجديد "تاج"، بل هناك إشادة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "محمد نبيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "face off" على قناة "هي"، أن البعض يرى أن هناك حملة أو لجان إلكترونية تهاجم فيلم "تاج"، ولكن يجب أن يضع الفنان في عين الاعتبار، جودة الأعمال المقدمة للجمهور.

لا أُفَضِّل اتجاه "وان مان شو"

وأشار الناقد الفني محمد نبيل، إلى أنه لا يفضل الاتجاه الذي يسير فيه تامر حسني في كل أعماله، خاصة المتعلقة بالسينما، معقبًا: لا أفضل اتجاه "وان مان شو"، ويجب أن يسمع لكل الآراء، ويتعاون مع مبدعين لديهم أفكار؛ لأنه يحقق إيرادات جيدة، ومبيعاته الأكثر خارج مصر؛ ليحافظ على الاستمرارية.