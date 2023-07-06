الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

علق الناقد الفني محمد نبيل على أفلام موسم عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢٣، خلال برنامج فيس أوف والذى يذاع على شاشة قناة هى وتقدمه "سارة نخلة".

وأكد الناقد محمد نبيل أن إيرادات فيلم بيت الروبي سجلت ١٠ ملايين جنيه في يوم واحد تبعاً لمنصات مسئولة عن توزيع الأفلام بداخل مصر وتصدر بشكل يومى الإيرادات التى تسجلها الأفلام وإن كانت هذه الجهات غير رسمية، كما أوضح ضرورة وجود جهات رسمية تصدر بيانات غير قابلة للنقاش حتى لا يحدث لغط حول الأرقام التى تصدرها هذه المؤسسات.

بيت الروبي

وتابع: كريم عبد العزيز استطاع أن يحقق أعلى إيراد يومي فى السينما المصرية متفوق على الإيرادات التى حققها فيلمه "كيرة والجن".

أما عن اختياره للفنان الأكثر نجاحا في موسم عيد الأضحى ٢٠٢٣ قائلا: كريم عبد العزيز هو بطل الموسم فهو بينافس نفسه وبيكسر رقمه الشخصي، لأنه حقق رقما كبيرا في الفيل الأزرق الجزء الثاني فهو مع كل فيلم بيقدمه مؤخراً بيقدر أنه يحقق أرقاما وإيرادات كبيرة بجانب ظهوره المميز على مستوى الدراما التلفزيونية".

برنامج "FACE OFF" تقدمه سارة نخلة على شاشة "هي" يومياً من السبت إلى الأثنين، وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن،وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.