شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى الإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر وديا

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى مطار العين استعدادا لخوض وديتين امام زامبيا و الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالعين .

يرافق بعثة منتخب مصر إلى الإمارات، عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة ، و حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب .

وضمت قائمة منتخب مصر في ودية الجزائر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي