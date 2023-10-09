باشا مصر.. إسلام جمال يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنآ الفنان إسلام جمال الفنان امير كرار بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.





ونشر صوره تجمعهم وعلق عليها قائلا :" باشا مصر كل سنه وانت طيب ياحجو ".





نشر الفنان إسلام جمال صورة تحمل أجواء رومانسية، بصحبة زوجته أثناء احتفالهما بعيد زواجهما الأول، ذلك منخلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلق إسلام: "ذكرى سنوية سعيدة يا ملكتي

أحبك".





زواج إسلام جمال

واحتفل الفنان إسلام جمال في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بحفل زفافه على فتاة من الوسط الفني، في أجواءرومانسية هادئة، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور بعض من فناني الوسط الفني.