الزهور يحصد المركز الثاني ببطولة الأندية العربية للتايكوندو تحت 17 سنة

احرز فريق التايكوندو بنادي الزهور المركز الثاني ببطولة الأندية العربية للشباب تحت 17 سنة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 الى 8 اكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 2100 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 دول عربية و 135 ناديا.

وفاز أبطال الزهور بميداليتين ذهبيتين: عبدالله مصطفى زكي (تحت 63 كجم)، و عمر محمد فتحي (تحت 68 كجم).

وتوج عبدالله مصطفى زكي بذهبية ميزان تحت 63 كجم بنين، بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب نادي الأردن طارق سحلول.

واحرز عمر محمد فتحي ذهبية ميزان تحت 68 كجم بنين عقب تغلبه في النهائي على لاعب نادي يخت الجيزة معاذ محمد.

وجاءت نتائج موازين أبطال الزهور كالتالي:

ميزان تحت 63 كجم بنين

المركز الأول: عبدالله مصطفى- نادي الزهور

المركز الثاني: طارق سحلول- نادي الأردن

المركز الثالث: معاذ محمد - وادي دجلة

المركز الثالث مكرر: عمر وسام- وادي دجلة

ميزان تحت 68 كجم بنين

المركز الأول: عمر محمد فتحي- نادي الزهور

المركز الثاني: معاذ محمد - نادي يخت الجيزة

المركز الثالث: أحمد عمرو- المؤسسة العسكرية، الهايكستب

المركز الثالث : يوسف وجيه - النادي الاوليمبي

ذهبيتي أبطال الزهور مكنت الفريق من حصد المركز الثاني ببطولة الأندية العربية للتايكوندو تحت 17 سنة، فيما احرز كأس المركز الأول أكاديمية إيليت ( ذهبيتين وبرونزيتين)، وحقق نادي يخت الجيزة كأس المركز الثالث( ميدالية ذهبية، وفضيتين، وميدالية برونزية).

ويقود فريق التايكوندو بنادي الزهور جهاز فني وإداري مكون من:

رئيس الجهاز الفني كابتن مصطفى أحمد زكي، ومدرب الشباب كابتن شريف خالد رأفت، والإداريين كابتن علاء محمود غريب، وكابتن أحمد محمد عفيفي.

وتعتبر هذه النتيجة امتداد لنتائج الزهور المميزة في مختلف الألعاب وفق الخطة التي وضعها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش في الاهتمام بالرياضة وفق منظومة عمل علمية تهدف إلى تطوير اداء اللاعبين والاجهزة الفنية مع الاهتمام بالمراحل السنية المختلفة.

من جانبه أعرب مصطفى زكي رئيس الجهاز الفني لتايكوندو الزهور عن رضائه بنتائج أبطال النادي مؤكدًا على قوة المنافسة في البطولة التي شهدت توجد عربي قوي وعدد من لاعبي المنتخبات المختلفة.

وتوجه بالشكر للاتحاد المصري والشركة المنظمة على تنظيم هذه البطولة التي تعد احتكاكا جيدا للاعبين، كما توجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش على دعمه الدائم لجميع الفرق مما يؤثر بشكل كبير على تطور النتائج وتحسينها.

وسلم الميداليات في البطولة كل من: ادريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي ، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو و نائب رئيس الاتحاد العربي، والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، والمهندس مصطفى تعلب عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الناشئين والشباب، والمهندس محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأول للتايكوندو والمحاسب حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الباراتايكوندو.

وتقام منافسات بطولة الأندية العربية للبومزا والبارابومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشاركة 1450 لاعبًا ولاعبة.