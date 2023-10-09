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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف  عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024، والتي تضمنت نسب التنفيذ ومعدلات الأداء والاعتمادات الحكومية المخصصة للإنفاق والصرف على قطاعات الطرق ، الكهرباء، النظافة، المرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية،

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وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لبعض مشروعات الخطة للعام المالي 2023/ 2024وما تم تنفيذه من إجراءات فنية وإدارية لتذليل معوقات العمل لضمان الدفع بمنظومة العمل، وتسريع معدلات الأداء، والانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة وفق البرنامج الزمني المحدد لتلك المشروعات.

جاء ذلك في حضور الأستاذ محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ومسؤولى الطرق والنقل، الكهرباء وومسؤولى التعاقدات الحكومية بديوان عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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