بني سويف: استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار رفع درجة الاستعدادات في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.



وقال غنيم - في بيان اليوم /الاثنين/ - إن ذلك يأتي في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السئ واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد.



كما وجه مسؤولي شركة مياه الشرب وفروعها برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف.



أكد جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه "حال سقوط أمطار".



وأوضح ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع "حال حدوث أية تداعيات" عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.



وأشار إلى متابعته لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني.



وكلف مسؤولي الكهرباء بالقطاع والوحدات المحلية، بمتابعة أعمال مراجعة كافة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظًا علي أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة وخاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية.



وأكد ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية ، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال هطول أمطار.