إصابات وإجلاء جنود إسرائيليين بعد استهداف صاروخي في الجبهة اللبنانية

أصيب جندي احتياط إسرائيلي بجروح خطيرة إثر تعرض تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية لقصف صاروخي نفذه حزب الله اللبناني، وقد جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قائد كتيبة احتياطية وجنديا احتياطيا آخر أصيبا بجروح وصفت بالطفيفة، نتيجة القصف الصاروخي الذي نفذه حزب الله، مشيراً إلى أنه تم نقلهما أيضاً إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جهته، أعلن حزب الله في بيانات سابقة استمرار عملياته العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، موضحاً أنه استهدف، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية في أكثر من محور.

وذكر الحزب أن عناصره تمكنوا من استهداف دبابتين من طراز “ميركافا” باستخدام صواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرهما، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الدبابات التي تم تدميرها ارتفع إلى ثماني دبابات، مع استمرار الاشتباكات الميدانية حتى لحظة صدور البيان.

وأضاف الحزب، في بيان منفصل، أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في منطقة مشروع الطيبة للمرة الثالثة، مستخدمين طائرة مسيّرة انقضاضية، كما استهدفوا تجمعاً آخر للقوات والآليات الإسرائيلية في تل أبو ماضي ببلدة الضهيرة الحدودية، وذلك عبر صواريخ موجهة.

وأكد حزب الله أن هذه العمليات تأتي في إطار ما وصفه بالدفاع عن لبنان وشعبه، واستمراراً للتصدي للتقدم الإسرائيلي في المنطقة.