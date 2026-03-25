رياضة

شوبير: عبدالحفيظ تنبأ بإلغاء منصب مدير الكرة بسبب سيطرة اللاعبين

عبدالله هشام

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي تنبأ بإلغاء منصب مدير الكرة منذ 6 سنوات بسبب سيطرة اللاعيبه.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : سيد عبدالحفيظ يعلم منذ سنوات أن اللاعبين بدأوا السيطرة على الأندية وكان يعلم إن هذا أكبر خطر على الكرة.

وأوضح : أتمنى أن يطبق سيد عبدالحفيظ أفكاره رغم علمي أنه مازال في السنوات الأولى من مشواره الإداري ويحاول فهم طبيعة العمل الجديد وكلنا مرينا بتلك المرحلة.

في سياق أخر أكدت إدارة الأهلي انه ليس هناك اي عروض رسمية أو ودية لضم إمام عاشورلاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم وما تردد عن مفاوضات بين اللاعب والقادسية السعودية غير صحيحة علي الإطلاق.

وقال مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات خاصة أن إمام عاشور لديه عقد ساري وممتد مع القلعة الحمراء ولا يحق له التفاوض مع أحد نادي في الفترة الحالية .

وأضاف:" إمام عاشور لديه عقد ساري مع الأهلي يمتد لمدة موسمين أخرين وأي مفاوضات يجب ان تتم من خلالهم وبالتالي فالموقف بالنسبة لهم لم يتخطي كلام وكلاء ليس أكثر".

وأوضح أن المغربي اشرف بن شرقي حصل علي أجازة مثل بقية اللاعبين وسينتظم في التدريبات بشكل طبيعي بعد يومين وتحديداً الجمعه وليس هناك أي مجال للحديث عن اي لاعب في الفترة الحالية .

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 2/3 أمام الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ليخرج الأهلي من البطولة.

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

تحديث الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تمتد تدريجيًا لشمال البلاد

صالح جمعة: أوضة لبس الأهلي «بايظة» .. وهذه الأسماء لازم ترحل

ضوء أخضر للحرب .. الجمهوريون يُسقطون قرار تقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

ضربة مُفاجئة.. هجوم يستهدف خزان وقود في مطار الكويت والسلطات تتحرك سريعًا

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

وداع الملك يُشعل العالم.. كيف علّقت الصحف العالمية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

محافظ الشرقية مع العمال في الشارع لمتابعة سحب مياه الأمطار

لعلاقة مستقرة.. علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات

عقب سقوط الأمطار.. الشرقية تدفع بسيارات الشفط والكسح لرفع المياه وإزالة آثارها

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

