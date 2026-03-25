خبيرة اقتصاد: الدولة حريصة على التيسير على المواطنين من خلال صرف المستحقات المالية وتبكير المرتبات

أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة يشمل جميع المستحقات المتأخرة، موضحة أن تحديد مواعيد الصرف يتم بهدف مواجهة المتطلبات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس، أن تبكير موعد صرف رواتب شهري أبريل ومايو يأتي خلال فترات الأعياد والمناسبات لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تلبية الاحتياجات في مواعيد ثابتة ومنتظمة.

وأضافت حنان رمسيس أن هناك حزمة اجتماعية مرتقبة قيد الدراسة، مشددة على أن الاهتمام الأكبر ينصب على تحسين وضع العاملين بالدولة عبر زيادة الرواتب بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الحياة المختلفة، مؤكدة أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من شعور المواطنين بآثار التضخم، مع ضرورة ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالمنتجات والسلع.

وأشارت حنان رمسيس إلى حرص الدولة على التيسير على المواطنين من خلال صرف المستحقات المالية وتبكير المرتبات، بالإضافة إلى العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، بما يعزز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية