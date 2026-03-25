الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رغم الرحيل بلا مقابل.. كيف حول ليفربول خروج صلاح إلى صفقة مالية رابحة؟

في مشهد غير تقليدي داخل عالم كرة القدم.. يبدو أن نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول لن تقاس بالأرقام فقط بل بكيفية إدارة لحظة الوداع.

وحسب تقارير صحفية متطابقة توصل الطرفان إلى اتفاق ودي يقضي بفسخ العقد الممتد حتى 2027 ليغادر النجم المصري في صيف 2026 بصفقة انتقال حر في خطوة تحمل أبعادًا فنية واقتصادية تتجاوز الشكل التقليدي للانتقالات.

ولم يكن قرار رحيل صلاح دون مقابل نتيجة أزمة مفاجئة بل جاء بعد تفاهم واضح بين اللاعب وإدارة النادي التي فضلت منح أحد أبرز أساطيرها حرية اختيار وجهته المقبلة.

ووفقًا لما أشار إليه الصحفي الشهير فابريزيو رومانو فإن الاتفاق تم بصيغة ودية بما يسمح للنجم المصري بخوض تجربة جديدة دون قيود مالية تعرقل انتقاله.

هذا النموذج يعكس فلسفة خاصة داخل ليفربول في التعامل مع رموزه حيث سبق للنادي أن اتخذ مواقف مشابهة مع شخصيات بارزة تقديرًا لما قدموه داخل وخارج الملعب.

رغم أن خروج صلاح سيكون دون مقابل مادي مباشر فإن ليفربول لن يخرج خالي الوفاض من الصفقة. 

وبحسب الأرقام سيوفر النادي نحو 21 مليون جنيه إسترليني قيمة راتب الموسم الأخير الذي تنازل عنه اللاعب ضمن الاتفاق.

هذا التوفير يمنح الإدارة مساحة مالية كبيرة لإعادة هيكلة الرواتب أو التعاقد مع نجم جديد خاصة أن صلاح كان الأعلى أجرًا داخل الفريق براتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

وبذلك تتحول الصفقة من خسارة نجم مجانًا إلى إعادة توزيع للموارد في إطار خطة إعادة بناء الفريق.

القرار لم يكن بعيدًا عن السياق الفني للفريق حيث تزامن مع تراجع نسبي في مستوى صلاح خلال الموسم الأخير ما دفع الإدارة إلى فتح باب النقاش مبكرًا حول مستقبله.

ورغم هذا التراجع لم تتعامل إدارة ليفربول مع الملف بمنطق الاستغناء بل بمنطق الخروج المشرف الذي يضمن للاعب الحفاظ على صورته التاريخية ويمنح النادي فرصة التخطيط دون ضغوط.

وبعيدًا عن تفاصيل العقد يترك محمد صلاح خلفه مسيرة استثنائية داخل أنفيلد خاض خلالها 435 مباراة سجل 255 هدفًا وصنع 119 هدفًا وأسهم في حصد 9 ألقاب كبرى.

هذه الأرقام لا تعكس فقط تأثيره الفني بل تضعه ضمن أعظم لاعبي النادي عبر تاريخه وهو ما يفسر طبيعة التعامل الخاص معه في لحظة الرحيل.

رحيل صلاح بهذه الصيغة يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات سواء بالانتقال إلى الدوري السعودي أو خوض تجربة في الولايات المتحدة أو حتى العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية.

لكن المؤكد أن الصفقة رغم خلوها من الأرقام الرسمية ستكون واحدة من أكثر الانتقالات تأثيرًا في سوق كرة القدم نظرًا لقيمة اللاعب التسويقية والفنية.

