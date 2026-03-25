كريم رمزي: محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي

يرى الإعلامي كريم رمزي أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو اعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: محمد صلاح بالنسبة لنا هو قدوة ومثال في النجاح ولكن لا خلاف انه اهم لاعب بالنسبة لنا ومثل اعلى يحتذى به.

وأضاف أن محمد صلاح كسر كل الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي وحافظ على استمراريته في الدوري الإنجليزي 9 مواسم متتالية.

وتابع: “نحن محظوظون بمشاهدة محمد صلاح، وهو من جعل صورتنا جيدة في الاحتراف الخارجي”.

وواصل: “محمد صلاح لن يلعب في الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن ليفربول ومازالت الأمور غامضة من ناحية مستقبله ولكن اتمنى ان يختم مسيرته في الدوري الإيطالي وهو مثالي بالنسبة له ولنا”.