آخر تطورات الحالة الصحية للنجم هاني شاكر |خاص
آخر تطورات الحالة الصحية للنجم هاني شاكر |خاص

كشف مصدر مقرب من النجم هاني شاكر، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، عن تطورات حالته الصحية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا أثناء تواجده في فرنسا.
وأكد المصدر أن الفنان هاني شاكر تحسنت حالته بشكل ملحوظ، حيث تم نقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية داخل أحد المستشفيات في فرنسا، بعد استقرار حالته وخضوعه للرعاية الطبية المكثفة خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد متابعة دقيقة من الأطباء، الذين اطمأنوا على تحسن المؤشرات الحيوية للفنان، مشيرًا إلى أن خروجه من العناية المركزة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابته للعلاج.
وأضاف المصدر أن هاني شاكر سيبدأ اعتبارًا من الغد مرحلة جديدة من العلاج، تتضمن برنامجًا متكاملًا للعلاج الطبيعي، بهدف مساعدته على استعادة نشاطه بشكل تدريجي، إلى جانب برنامج تغذية خاص، تم وضعه بعناية من قبل الأطباء.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الغذائي يأتي لتعويض آثار النزيف الذي تعرض له مؤخرًا، نتيجة مشاكل في القولون، حيث يسعى الفريق الطبي إلى تحسين حالته الصحية بشكل كامل وضمان تعافيه في أقرب وقت ممكن.
وأكد المصدر أن الحالة العامة للفنان تشهد تحسنًا مستمرًا، وسط متابعة دقيقة من الأطباء في فرنسا، مع الالتزام الكامل بالخطة العلاجية الموضوعة، والتي تستهدف عودته إلى حالته الطبيعية تدريجيًا.
واختتم المصدر تصريحاته لموقع “صدى البلد” بالتأكيد على أن هاني شاكر يتلقى دعمًا كبيرًا من أسرته ومحبيه، معربًا عن أمله في أن يستكمل رحلة العلاج بنجاح، ويعود قريبًا إلى جمهوره لمواصلة نشاطه الفني.

