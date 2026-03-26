قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء نزول المطر مكتوب كامل 2026.. أفضل الأدعية المستجابة وقت المطر لفتح أبواب الرزق
مجلس الوزراء ينفي حظر حركة المواطنين أو منح إجازة اليوم للعاملين بالدولة
رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
حصانة مؤقتة.. أمريكا ترفع اسمي عراقجي وقاليباف من قائمة الاغتيالات
مفاجأة.. الخطيب يقرر الابتعاد عن ملف كرة القدم في الأهلي بشكل كامل
ماما عفاف الهلاوي لصدى البلد: برنامج سينما الأطفال وقف بعد ارتدائي الحجاب.. «صفوت الشريف قاللي ممنوع على الشاشة»
عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق
قبل أن تتفاقم الأزمات.. صندوق النقد يدرس دعم دول متضررة من حرب إيران
مأساة في كرداسة بسبب الميراث.. شاب تدخل لفض خلاف بين شقيقيه فقتله أحدهما
إعلام إسرائيلي: ترامب يعلن وقف إطلاق النار مع إيران السبت المقبل
الزمالك ليس وحده.. إيقاف قيد جديد للإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجأة.. الخطيب يقرر الابتعاد عن ملف كرة القدم في الأهلي بشكل كامل

باسنتي ناجي

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي مفاجأة بشأن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال شريف فؤاد متحدث النادي الأهلي عبر تصريحات إذاعيه:" الكابتن محمود الخطيب قرر الابتعاد عن ملف كرة القدم بشكل كامل والتفرغ لصحته والابتــعـاد عن الضـغـوط، مـع التركيز على ملف الاستثمار". 

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع داخل أروقة النادي الأهلي، بشأن مستقبل وليد صلاح الدين في منصبه كمدير للكرة، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك: "لم يتم تقليص صلاحيات وليد صلاح الدين ومازال له السلطة في إدارة الفريق وفقا لمهام منصبه كمدير كرة في الأهلي".

وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه مساء اليوم عن عدة قرارات نارية، بعد استعراض التصور المقدم من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس المكلف بملف الكرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي القرارات التالية ضمن ثورة التصحيح لتحسين النتائج بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر واحتلال المركز الثالث في الدوري المصري:

توجيه الشكر للجنة التخطيط.

توجيه الشكر لإدارة الإسكاوتنج.

توجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

تأكيد التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

كما شدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، وإعلان بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

بدلا من الخطيب، الأهلي يكلف ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ رسميًّا بالإشراف على الكرة

فيما وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، وبناء على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

يذكر أن محمود الخطيب كان مشرفًا على الكرة في النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد