أسامة كمال: لا بطولات زائفة في الأزمات.. والتعامل مع إيران يحتاج واقعية وحذر شديد
بدون مكياج ..هنا الزاهد تستعرض جمال ملامحها الطبيعي
إصابات وإجلاء جنود إسرائيليين بعد استهداف صاروخي في الجبهة اللبنانية
آخر تطورات الحالة الصحية للنجم هاني شاكر |خاص
بيعا وشراء.. تراجع سعر الذهب في مصر ختام اليوم
بعد خضوعه لعمليه جراحية.. الدردير يطلب الدعاء لـ حسين لبيب
معركة الدبابات.. الفصائل اللبنانية تدمر 8 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة
عبد المنعم سعيد: إيران والولايات المتحدة لم يتخذا أي خطوة إيجابية من شأنها إنهاء الحرب
هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء
ننتظرهم.. مسئول إيراني: هل الأمريكيون مستعدون للموت من أجل إسرائيل؟
خبيرة اقتصاد: الدولة حريصة على التيسير على المواطنين من خلال صرف المستحقات المالية وتبكير المرتبات
محاضرات فيديو مكثفة لمنتخب مصر 2009 استعدادًا لمواجهة تونس
أخبار العالم

معركة الدبابات.. الفصائل اللبنانية تدمر 8 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة

القسم الخارجي

تصاعدت حدة المواجهات على الحدود الجنوبية لـلبنان، مع إعلان فصائل لبنانية تنفيذ هجوم نوعي استهدف آليات عسكرية إسرائيلية، وأسفر، وفقًا لمصادر ميدانية، عن تدمير 8 دبابات من طراز ميركافا باستخدام صواريخ موجهة، في واحدة من أعنف جولات الاشتباك البري منذ بداية التصعيد الأخير.

وبحسب المعطيات الواردة، فقد تركزت المواجهات في بلدة الطيبة الحدودية، حيث خاضت الفصائل مواجهات مباشرة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، مستهدفة تحركاتها المدرعة بشكل دقيق. وأشارت المصادر إلى أن الضربات نفذت عبر كمائن مدروسة اعتمدت على صواريخ مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات مباشرة في الدبابات وإخراج عدد منها من الخدمة.

تحول في طبيعة الاشتباكات

ويعكس هذا التطور تحولًا لافتًا في طبيعة الاشتباكات، التي لم تعد تقتصر على القصف المتبادل أو العمليات المحدودة، بل باتت تشمل مواجهات برية مباشرة واستهدافًا نوعيًا للآليات الثقيلة، خاصة دبابات ميركافا التي تعد من أبرز ركائز القوة البرية للجيش الإسرائيلي.

في المقابل، لم يصدر تأكيد رسمي فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن حجم الخسائر، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن اشتباكات “معقدة” على الجبهة الشمالية، وسط محاولات لاحتواء التقدم الميداني للفصائل ومنع توسع نطاق العمليات.

ويرى مراقبون أن استهداف هذا العدد من الدبابات، إن تأكدت صحته، يمثل ضربة معنوية وعسكرية، خاصة أن دبابات ميركافا تتمتع بسمعة قوية من حيث التدريع والحماية. كما يشير إلى تطور في تكتيكات الفصائل اللبنانية، وقدرتها على التعامل مع وحدات مدرعة متقدمة باستخدام أسلحة موجهة عالية الدقة.

مخاوف من تصعيد أوسع

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي شديد التعقيد، يتزامن مع تصاعد التوتر بين إسرائيل ومحور المقاومة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تشمل جبهات متعددة. كما تتقاطع هذه الاشتباكات مع التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران، ما يزيد من احتمالات توسع رقعة النزاع.

في ضوء ذلك، تبدو “معركة الدبابات” مؤشرًا جديدًا على تغير قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني، حيث لم تعد الجبهة مجرد ساحة دعم أو إسناد، بل تحولت إلى مسرح عمليات نشط قد يعيد رسم ملامح المواجهة في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

أرشيفية

السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. أمطار غزيرة متوقعة تشمل جدة وعدة محافظات غداً

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الحكومة

الحكومة تكشف حقيقة غلق المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا

وزير التربية والتعليم

حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن

محمد صلاح

مفاجأة.. النصر السعودي يقدم عرضا فلكيا لمحمد صلاح

سيد عبدالحفيظ

شوبير: عبدالحفيظ تنبأ بإلغاء منصب مدير الكرة بسبب سيطرة اللاعبين

مجلس النواب

تنسيق برلماني لتعزيز الأداء.. العطيفي: اجتماعات دورية ودعوة للاصطفاف خلف القيادة السياسية

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

العراق

محلل سياسي: الحكومة العراقية تحاول الإمساك بزمام الأمور في ظل وضع بالغ التعقيد

بالصور

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل شوربة العدس.. لتدفئة الجسم مع موجة البرد

طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص

لوك لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

مع موجة البرد القارس.. 10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

فيديو

أنغام

تفاصيل حفل أنغام مع الموسيقار هاني فرحات في جدة.. غدا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

