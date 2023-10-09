محافظ بني سويف: المرأة حظيت في عهد الرئيس السيسي بدعم وتقدير غير مسبوقين

أكد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم أن المرأة المصرية حظت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوقين على كافة المستويات والأصعدة، وصارت مُشَاركة في تنمية الوطن، الذي ظهر بشكل واضح في تقلد المرأة مناصب قيادية على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان.



جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم /الإثنين/، بفعاليات الندوة التعريفية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع محافظة بني سويف، ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تقدمه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.



وثمّن المحافظ الدور الكبير الذي تبذله الأكاديمية على كافة المستويات بقيادة الدكتورة رشا راغب، معرباً عن اعتزازه وفخره بأنه أحد خريجي هذا الصرح المتميز ومنارة للعلم والتدريب والتأهيل، الذي استطاع خلال فترة وجيزة تخريج كوادر شبابية نجحت في تقلد مناصب قيادية، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي راهن على الشباب وأتاح لهم فرصة ذهبية للتمكين والقيادة وإثبات وجودهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم في العمل العام.



وأشار المحافظ إلى حرصه على المشاركة في هذه الفعالية التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة بعد عقود من التهميش، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، ضاربا المثل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، حيث تشغل المرأة وظائف قيادية وتشارك بنجاح في إدارة العديد من الملفات المهمة والحيوية.



من جانبه، أعرب مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إيهاب حامد، عن تقديره للمحافظ وحرصه على المشاركة، وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات لعقد الندوة، موضحاً أن الأكاديمية أطلقت برنامج "المرأة تقود"، الذي يقدم حزمة من التدريبات المتنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات التحول الرقمي، بجانب التركيز على جانب التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.



وخلال الندوة، تم استعراض جهود الأكاديمية في تأهيل الشباب والموارد واهتمام القيادة السياسية بدورها في تخريج كوادر متميزة لديها القدرة على اتخاذ القرارات ومواكبة تطورات العصر وظروف المجتمع المحيط، بجانب عرض الشروط الواجب توافرها للانضمام للبرنامج، الذي يرحب بالسيدات من كافة القطاعات (حكومي/عام /خاص/ رائدات أعمال) من سن 22 إلى 50 عاماً، مع الاشتراط بأن تكون المتقدمة مقيمة داخل مصر، وحاملة للجنسية المصرية وحاصلة على مؤهل جامعي، وتجتاز المقابلة الشخصية وبعض الاختبارات اللازمة.