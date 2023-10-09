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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العامل الأكبر للسمنة.. أخصائي تغذية علاجية: الامتناع عن الخضروات في هذه الحالة

صدى البلد

أكد الدكتور شهاب كمال، أخصائي تغذية الرياضيين والتغذية العلاجية، أن هناك عدة عوامل تسبب السمنة و لكن الأكل هو العامل الأكبر.

وأوضح "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم حنان الحسيني، أن كمية السعرات التي يتناولها الفرد على مدار اليوم هي التي تتحكم في زيادة الوزن و تقليله أو الحفاظ عليه، بالإضافة إلى التنوع بين نوعية الأكل سواء كانت بروتينيات، نشويات أو دهونا غير صحية.

تغذية الرياضيين 

وأضاف "كمال"، أن تغذية الرياضيين تختلف تماما عن التغذية العلاجية أو تغذية السمنة والنحافة، فهي ترتبط بالأداء الذي يقوم به الرياضي و الوصول إلى أفضل أداء من خلال نوعية و كمية الأكل و مواعيده بالنسبة للاعب.

وأشار، إلى أن أفضل الأكلات التي يمكن أن يتناولها اللاعب قبل التمرين، يجب أن تحتوي على مصدر نشويات و بروتين و تكون قبل التمرين بـ 4 ساعات حتى تمده بالطاقة أثناء تأدية تمرينه، مؤكدا على الامتناع عن أي خضروات، سلطات ودهون أو مكسرات، و ذلك لأنه يقلل امتصاص السكر بالوجبات، و ذلك في حالة تغذية الرياضيين فقط.

تغذية الرياضيين السمنة الاكل زيادة الوزن دهون النحافة

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